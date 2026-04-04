В Одесі оптимізують мережу шкіл і змінять формат навчання

Клас в школі. Фото ілюстративне: ОМР

В Одесі починають змінювати підхід до організації шкільної освіти. Місто переходить до оптимізації мережі закладів відповідно до реформи профільної освіти. Для цього перевірять, як працюють школи і скільки в них учнів. Частину закладів можуть перепрофілювати або об’єднати.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заступницю начальника Одеської міської військової адміністрації Ольгу Лозову.

Оптимізіція шкіл в Одесі

Ольга Лозова нагадала, що реформа середньої освіти триває в Україні з 2017 року, але в Одесі мережу шкіл досі не привели у відповідність з новими вимогами. Через це місту доводиться переглядати, як саме працюють навчальні заклади. У першу чергу дивитимуться на заповненість класів, кількість учнів, кадрову ситуацію і стан приміщень.

Заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації пояснює, що рішення не ухвалюватимуть поспіхом. Перед цим проведуть зустрічі з директорами, вчителями та батьками. Це потрібно, щоб зрозуміти ситуацію в кожній школі окремо.

"Оптимізація не означає автоматичного закриття закладів. Йдеться про формування спроможної освітньої мережі, яка відповідатиме реальній демографічній ситуації та вимогам закону. Усі рішення ухвалюватимуться відкрито та поетапно", — зазначила Ольга Лозова.

Наявність укриттів в школах

Вона також сказала, що під час змін враховуватимуть безпеку дітей і умови навчання. Йдеться про наявність укриттів, а також про те, як діти добиратимуться до школи.

"Перед ухваленням рішень відбудуться консультації з громадами. Важливо зберегти робочі місця для освітян і забезпечити безпечне освітнє середовище для дітей. Ми будемо враховувати інтереси кожної школи", — додала вона.

Процес змін планують проводити поступово. Кожну школу розглядатимуть окремо перед тим, як ухвалити рішення.

Зарахування дітей у школи Одеси

В Одесі 1 квітня розпочався прийом заяв до перших класів. Він триватиме до 31 травня включно, адже до червня школи мають зарахувати всіх дітей, які проживають на закріпленій території. Після цього, якщо залишаться вільні місця, почнеться додатковий набір.

Подати документи можна кількома способами:

особисто у школі;

електронною поштою;

через онлайн-сервіси (якщо вони доступні).

Обов’язково підготувати:

заяву одного з батьків;

копію або дані свідоцтва про народження;

медичну довідку №086/о (для очного або змішаного навчання).

Додатково, за наявності:

документ про місце проживання (для пріоритету);

висновок ІРЦ — для дітей з особливими освітніми потребами.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Одеській області вже сформували попередній план того, які заклади стануть академічними ліцеями, а які будуть професійними коледжами. Ця мережа не є остаточною, адже місцеві громади мають право вносити корективи відповідно до своїх потреб. Наприклад, в Одесі планують створити близько сорока ліцеїв, але цей список ще будуть переглядати та уточнювати. Наразі область готується до перших практичних кроків у цьому напрямку.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині вже понад половину шкільних харчоблоків мають сучасне обладнання. За кошти державного бюджету капітально оновили 13 об’єктів, де замінили комунікації, вентиляцію та встановили нові плити й пароконвектомати. Громади також активно долучаються до ремонтів, аби кухарі могли готувати якісно за сучасними стандартами.