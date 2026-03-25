Одеські школи чекають великі зміни: нові реформи

Учні на уроці.

В Одеській області вже визначили перелік закладів, які стануть основою для профільної середньої освіти. Реформа офіційно стартує за два роки, проте підготовка до неї триває у кожній громаді вже зараз. Головна мета змін — надати підліткам можливість самостійно обирати предмети для поглибленого вивчення. Це допоможе випускникам краще підготуватися до вступу в університети та майбутньої кар'єри.

Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак, передають журналісти Новини.LIVE.

Нова мережа закладів

В Одеській області вже сформували попередній план того, які заклади стануть академічними ліцеями, а які — професійними коледжами. Ця мережа не є остаточною, адже місцеві громади мають право вносити корективи відповідно до своїх потреб. Наприклад, в Одесі планують створити близько сорока ліцеїв, але цей список ще будуть переглядати та уточнювати. Наразі область готується до перших практичних кроків у цьому напрямку.

"Ми затверджували відповідну мережу розпорядженням начальника Одеської ОВА, яка наразі налічує 136 академічних ліцеїв та 38 професійних коледжів. Однозначно мережа старшої профільної школи — це не стала кількість, оскільки ми будемо її змінювати, враховуючи рішення органів місцевого самоврядування", — зазначає Олександр Лончак.

Олександр Лончак на брифінку.

Старт пілотних проєктів

Хоча масштабна реформа запланована на осінь 2027 року, деякі заклади розпочнуть роботу за новими правилами значно раніше. Вісім шкіл Одещини стануть майданчиками для експерименту, щоб протестувати нові навчальні програми та підходи. Це дозволить виявити можливі труднощі ще до того, як система запрацює по всій країні. Такий підхід допоможе освітянам адаптуватися до змін без зайвого поспіху та стресу.

"Сама реформа старшої профільної школи у нас розпочинається з 1 вересня 2027 року. Наразі в Одеській області будуть пілотувати вісім закладів загальносередньої освіти, які вже з 1 вересня 2026 року вийдуть у ці процеси", — пояснює Олександр Лончак.

Мотивація залишатися вдома

Якісна освіта є одним із ключових факторів, що впливає на рішення батьків повертатися в Україну або залишатися тут. Коли школа пропонує сучасні умови та зрозумілі перспективи, родини відчувають впевненість у майбутньому своїх дітей. Профільне навчання в ліцеях має стати аналогом європейських коледжів, якими часто захоплюються українці за кордоном. Важливо, щоб навчання було не просто формальністю, а давало реальні знання для ринку праці.

"Моя дитина тут, в Україні, має такі самі шанси якісної освіти старшої профільної, як і будь-де за кордоном. Це є однозначною перевагою і чинником, який стимулюватиме батьків обирати академічний ліцей чи професійний коледж в Україні", — розповіла заступниця міністра освіти Надія Кузьмичова.

Надія Кузьмичова під час брифінгу.

Якість викладання та групи

Успіх будь-яких освітніх змін залежить не лише від обладнання чи назви закладу, а насамперед від роботи вчителя. У профільних ліцеях планують змінити формат уроків, розділяючи класи на менші групи для вивчення спеціалізованих предметів. Це дозволить педагогу приділити увагу кожному учню та якісно опрацювати складні теми. Громади вже кілька років працюють над тим, щоб підготувати кадри та створити комфортний простір для такого навчання.

"Якщо у мене в класі, як у вчительки, сидить не 30 дітей, а в групі 12, я маю можливість з кожним із 12 пропрацювати тему протягом уроку. Старшопрофільна школа починається не зненацька завтра — всі громади знають і готуються до неї насправді з 2020 року", — підкреслює заступниця міністра.

