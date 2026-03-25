Одесские школы ждут большие перемены: новые реформы

Ученики на уроке. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В Одесской области уже определили перечень заведений, которые станут основой для профильного среднего образования. Реформа официально стартует через два года, однако подготовка к ней идет в каждой громаде уже сейчас. Главная цель изменений - предоставить подросткам возможность самостоятельно выбирать предметы для углубленного изучения. Это поможет выпускникам лучше подготовиться к поступлению в университеты и будущей карьере.

Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак, передают журналисты Новини.LIVE.

Новая сеть заведений

В Одесской области уже сформировали предварительный план того, какие заведения станут академическими лицеями, а какие — профессиональными колледжами. Эта сеть не является окончательной, ведь местные общины имеют право вносить коррективы в соответствии со своими потребностями. Например, в Одессе планируют создать около сорока лицеев, но этот список еще будут пересматривать и уточнять. Сейчас область готовится к первым практическим шагам в этом направлении.

"Мы утверждали соответствующую сеть распоряжением начальника Одесской ОГА, которая сейчас насчитывает 136 академических лицеев и 38 профессиональных колледжей. Однозначно сеть старшей профильной школы — это не стало количество, поскольку мы будем ее менять, учитывая решения органов местного самоуправления", — отмечает Александр Лончак.

Александр Лончак на брифинге. Фото: Новини.LIVE

Старт пилотных проектов

Хотя масштабная реформа запланирована на осень 2027 года, некоторые заведения начнут работу по новым правилам значительно раньше. Восемь школ Одесской области станут площадками для эксперимента, чтобы протестировать новые учебные программы и подходы. Это позволит выявить возможные трудности еще до того, как система заработает по всей стране. Такой подход поможет педагогам адаптироваться к изменениям без лишней спешки и стресса.

"Сама реформа старшей профильной школы у нас начинается с 1 сентября 2027 года. Сейчас в Одесской области будут пилотировать восемь заведений общесреднего образования, которые уже с 1 сентября 2026 года выйдут в эти процессы", — объясняет Александр Лончак.

Мотивация оставаться дома

Качественное образование является одним из ключевых факторов, влияющих на решение родителей возвращаться в Украину или оставаться здесь. Когда школа предлагает современные условия и понятные перспективы, семьи чувствуют уверенность в будущем своих детей. Профильное обучение в лицеях должно стать аналогом европейских колледжей, которыми часто увлекаются украинцы за рубежом. Важно, чтобы обучение было не просто формальностью, а давало реальные знания для рынка труда.

"Мой ребенок здесь, в Украине, имеет такие же шансы качественного образования старшего профильного, как и где-либо за рубежом. Это является однозначным преимуществом и фактором, который будет стимулировать родителей выбирать академический лицей или профессиональный колледж в Украине", — рассказала заместитель министра образования Надежда Кузьмичева.

Надежда Кузьмичева во время брифинга. Фото: Новини.LIVE

Качество преподавания и группы

Успех любых образовательных изменений зависит не только от оборудования или названия заведения, а прежде всего от работы учителя. В профильных лицеях планируют изменить формат уроков, разделяя классы на меньшие группы для изучения специализированных предметов. Это позволит педагогу уделить внимание каждому ученику и качественно проработать сложные темы. Громады уже несколько лет работают над тем, чтобы подготовить кадры и создать комфортное пространство для такого обучения.

"Если у меня в классе, как у учительницы, сидит не 30 детей, а в группе 12, я имею возможность с каждым из 12 проработать тему в течение урока. Старшепрофильная школа начинается не неожиданно завтра — все общины знают и готовятся к ней на самом деле с 2020 года", — подчеркивает заместитель министра.

