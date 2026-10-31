Рассмотрение дела в суде. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одессе осудили заместительницу директора лицея "Европейский" за присвоение бюджетных средств и подделку документов. Следователи утверждают, что она вместе с руководителем учреждения оформляла рабочие часы для матери директора, которая на самом деле не работала уборщицей. За более чем год женщине начислили почти 137 тысяч гривен зарплаты. Суд приговорил чиновницу к пяти годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор Приморского районного суда Одессы.

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Как работала схема

По данным суда, директор Одесского лицея "Европейский" в декабре 2019 года оформила свою мать уборщицей служебных помещений. Однако женщина фактически не выполняла своих обязанностей. Несмотря на это, ей продолжали начислять заработную плату из бюджета. В октябре 2022 года к схеме присоединилась заместительница директора по хозяйственной работе. Именно она отвечала за работу технического персонала и составление табелей учета рабочего времени.

По данным следствия, чиновницы ежемесячно указывали в документах часы, которые уборщица якобы отработала. Табели подписывали и передавали в централизованную бухгалтерию, где на их основании начисляли зарплату. При этом, как установил суд, мать директорши на работу не выходила. С октября 2022 года по ноябрь 2023 года ей безосновательно начислили 136 746 гривен. Деньги перечислялись на банковскую карту женщины.

Какое наказание назначил суд

Заместительница директора полностью признала свою вину и заключила соглашение с прокуратурой. В ходе рассмотрения дела она подтвердила, что сделала это добровольно, и согласилась на согласованное наказание. Суд учел, что женщина ранее не была судима, способствовала выяснению обстоятельств преступления и возместила причиненный ущерб. Также в приговоре указано, что она инициировала перечисление 50 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

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Судья признал заместительницу директора виновной в присвоении бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге. Ей назначили пять лет лишения свободы и запретили в течение двух лет занимать определенные руководящие и хозяйственные должности в органах местного самоуправления. В то же время женщину освободили от заключения, установив один год испытательного срока.

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