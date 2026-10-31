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Главная Одесса В Одессе осудили заместительницу директора лицея за махинации с зарплатой

В Одессе осудили заместительницу директора лицея за махинации с зарплатой

Ua ru
31 октября 2026 09:51
В Одессе осудили заместительницу директора лицея за финансовые махинации Национальная полиция
Рассмотрение дела в суде. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одессе осудили заместительницу директора лицея "Европейский" за присвоение бюджетных средств и подделку документов. Следователи утверждают, что она вместе с руководителем учреждения оформляла рабочие часы для матери директора, которая на самом деле не работала уборщицей. За более чем год женщине начислили почти 137 тысяч гривен зарплаты. Суд приговорил чиновницу к пяти годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор Приморского районного суда Одессы.

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Как работала схема

По данным суда, директор Одесского лицея "Европейский" в декабре 2019 года оформила свою мать уборщицей служебных помещений. Однако женщина фактически не выполняла своих обязанностей. Несмотря на это, ей продолжали начислять заработную плату из бюджета. В октябре 2022 года к схеме присоединилась заместительница директора по хозяйственной работе. Именно она отвечала за работу технического персонала и составление табелей учета рабочего времени.

По данным следствия, чиновницы ежемесячно указывали в документах часы, которые уборщица якобы отработала. Табели подписывали и передавали в централизованную бухгалтерию, где на их основании начисляли зарплату. При этом, как установил суд, мать директорши на работу не выходила. С октября 2022 года по ноябрь 2023 года ей безосновательно начислили 136 746 гривен. Деньги перечислялись на банковскую карту женщины

Какое наказание назначил суд

Заместительница директора полностью признала свою вину и заключила соглашение с прокуратурой. В ходе рассмотрения дела она подтвердила, что сделала это добровольно, и согласилась на согласованное наказание. Суд учел, что женщина ранее не была судима, способствовала выяснению обстоятельств преступления и возместила причиненный ущерб. Также в приговоре указано, что она инициировала перечисление 50 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

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Судья признал заместительницу директора виновной в присвоении бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге. Ей назначили пять лет лишения свободы и запретили в течение двух лет занимать определенные руководящие и хозяйственные должности в органах местного самоуправления. В то же время женщину освободили от заключения, установив один год испытательного срока.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе и прилегающих общинах начали проверять школьное питание из-за жалоб родителей. Больше всего жалоб поступало из Одессы, Нерубайской и Таировской общин. Директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак сообщил о введении ежедневного мониторинга столовых. Проверки решили проводить без предупреждения.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что родители и ученики жаловались на блюда, поставляемые частными компаниями. Глава областного департамента образования Александр Лончак подчеркнул, что в случае отсутствия реакции на жалобы учреждения должны менять поставщиков. Он также призвал пересмотреть меню и подходы к организации питания.

Ранее Новини.LIVE писали о языковом конфликте в школе английского языка в Одессе. Во время онлайн-занятия преподаватель начал дублировать учебный материал на русском языке. Причиной назвали присутствие в группе ребенка из России. О ситуации в соцсети Threads рассказала мать одной из учениц.

махинации Одесская область Новости Одессы обучение лицей судебные решения
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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