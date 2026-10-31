Слухання справи у суді. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одесі засудили заступницю директорки ліцею "Європейський" за привласнення бюджетних коштів і підроблення документів. Слідчі стверджують, що вона разом із керівницею закладу оформлювала робочі години для матері директорки, яка насправді не працювала прибиральницею. За понад рік жінці нарахували майже 137 тисяч гривень зарплати. Суд призначив посадовиці п'ять років ув'язнення, але звільнив від відбування покарання з випробувальним строком.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вирок Приморського районного суду Одеси.

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Як працювала схема

За даними суду, директорка Одеського ліцею "Європейський" у грудні 2019 року оформила власну матір прибиральницею службових приміщень. Однак жінка фактично не виконувала своїх обов'язків. Попри це, їй продовжували нараховувати заробітну плату з бюджету. У жовтні 2022 року до схеми долучилася заступниця директорки з господарської роботи. Саме вона відповідала за роботу технічного персоналу та складання табелів обліку робочого часу.

За даними слідства, посадовиці щомісяця вказували в документах години, які прибиральниця нібито відпрацювала. Табелі підписували та передавали до централізованої бухгалтерії, де на їхній підставі нараховували зарплату. При цьому, як встановив суд, мати директорки на роботу не виходила. З жовтня 2022 року до листопада 2023 року їй безпідставно нарахували 136 746 гривень. Гроші перераховували на банківську картку жінки.

Яке покарання призначив суд

Заступниця директорки повністю визнала свою провину та уклала угоду з прокуратурою. Під час розгляду справи вона підтвердила, що зробила це добровільно, і погодилася на узгоджене покарання. Суд врахував, що жінка раніше не була судимою, сприяла з'ясуванню обставин злочину та відшкодувала завдані збитки. Також у вироку зазначено, що вона ініціювала перерахування 50 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

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