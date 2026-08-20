В Одессе перебои со светом и водоснабжением: причины

Энергетик ремонтирует линии. Фото: ДТЭК "Одесские электросети"

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Одессе и Одесском районе в четверг, 20 августа, из-за ремонта энергетического оборудования часть потребителей останется без электроэнергии. Работы повлияют и на водоснабжение: без воды временно останутся два жилых массива Одессы и ряд населенных пунктов области. Кроме того, в течение дня в разных районах города будут проводиться дорожные работы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующие службы.

В Одессе нет света

По данным ДТЭК, энергетики будут проводить неотложный ремонт оборудования с 10:00 до 15:00. Для безопасного выполнения работ часть потребителей в Одесском районе будет временно обесточена. Отключения коснутся и части Пересыпского района Одессы.

В компании предупредили, что перебои возможны также на объектах критической инфраструктуры. Если во время ремонта объявят воздушную тревогу, работы могут затянуться. После их завершения электроэнергию будут возвращать потребителям постепенно.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Одесса без воды

Отключение электроэнергии скажется на работе водопроводной инфраструктуры. По информации Инфоксводоканала, часть объектов также будет обесточена, поэтому ориентировочно с 10:00 до 20:00 воду отключат в жилом массиве "Лузановка" и бывшем жилом массиве "Котовского" в Одессе.

Без водоснабжения также останутся Южное и ряд населенных пунктов Одесского района: Иличанка, Корсунцы, Красноселка, Светлое, Александровка, Крыжановка, Лески, Фонтанка, Вапнярка, Новая Дофиновка, Черноморское, Змиенково, Григоровка, Новые Беляры, Булдинка, Визирка, Беляры и Сичавка.

Ремонт дорог в Одессе

Параллельно 20 августа дорожники будут работать сразу на нескольких участках Одессы. Ремонт запланирован на улице Моторной от перекрестка с Тракторной до дома № 8г, на площади 10 Апреля и на пересечении Академической с площадью 10 Апреля, где работы будут проводиться на трамвайных путях.

Также работы запланированы возле дома №11 на улице 28-й бригады, на перекрестке Старопортофранковской и Тараса Кузьмина, а также Академика Заболотного и Крымской.

Коммунальщики будут ремонтировать проезжую часть, тротуары, перекрестки и участки возле остановок общественного транспорта на проспекте Князя Владимира Великого от Кишиневской до Давида Ойстраха и на улице Академика Заболотного от этого проспекта до Крымской.

Работы проведут и на внутриквартальных проездах возле домов №11/17 к1, №11/17 к2 и №17/19 на Комитетской, в Банном переулке, 3 и на Прохоровской, 30.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что эта зима для Одессы может оказаться сложнее предыдущей из-за угрозы новых ударов по украинской энергетике. Город может столкнуться с длительными локдаунами, которые местами будут длиться до двух недель, а то и дольше. В то же время в ВСУ призывают не воспринимать такой сценарий как данность и подчеркивают, что оценивать подготовку к зиме должны специалисты, непосредственно вовлеченные в этот процесс.

Стоимость коммунальных тарифов в Одессе

Также Новости.LIVE писали, что с 1 сентября тариф на электроэнергию для жителей Одессы не изменится. Бытовые потребители продолжат платить по действующим расценкам, а владельцы двухзонных счетчиков ночью могут пользоваться электроэнергией вдвое дешевле. Также цена на газ для одесситов не изменится. Клиенты ГК "Нафтогаз Украины" будут платить 7,96 грн за кубометр. Кроме того, в сентябре одесситы продолжат оплачивать вывоз бытовых отходов по действующим тарифам. Единой стоимости для всего города нет: цена зависит от компании, обслуживающей конкретную территорию, а также от того, живет ли человек в многоквартирном или частном доме.