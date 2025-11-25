Видео
В Одессе перекроют движение на одной из улиц — где лучше объехать

Дата публикации 25 ноября 2025 09:58
обновлено: 09:58
Перекрытие Новосельского и изменения транспорта в Одессе
Машины на дороге в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На улице Новосельского несколько дней будут продолжаться работы по подрезке деревьев, из-за чего движение транспорта будет частично перекрыто. Водителей просят убрать авто с определенных участков, чтобы не мешать спецтехнике. Также в городе наблюдаются изменения в работе общественного транспорта после ночной атаки на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщили в пресс-службе ЖКС Одессы.

Перекрытие улицы

КП "Горзелентрест" сообщает о временном перекрытии движения по улице Новосельского. Это необходимо для безопасного выполнения работ по подрезке деревьев и работы спецтехники. Ограничения будут действовать:

  • 26 ноября с 08:30 до 15:30 — от ул. Ольгиевской до ул. Торговой;
  • 27 ноября с 08:30 до 15:30 — от ул. Торговой до ул. Всеволода Змиенко (Дворянской).

Водителей просят заранее перепланировать маршрут и не парковать авто на указанных участках, ведь припаркованный транспорт блокирует работу техники и затягивает выполнение работ.

Изменения транспорта после атаки

После массированной атаки по энергетической инфраструктуре в городе часть электротранспорта работает с перебоями. Коммунальные службы восстанавливают сети, но движение на нескольких маршрутах остается ограниченным.

Для жителей организовано дополнительное сообщение социальных маршрутов. 25 ноября запущены социальные автобусы от железнодорожного вокзала до улицы 28-й Бригады. Интервал движения — 20 минут.

  • Прямой маршрут: Старосенная площадь — Пантелеймоновская — Преображенская — Софиевская — Пересыпской мост — Черноморского Казачества — Николаевская дорога — просп. Князя Владимира Великого — ул. 28 Бригады.
  • Обратный маршрут: просп. Князя Владимира Великого — Николаевская дорога — Атамана Головатого — Пересыпской мост — спуск Блажка — Софиевская — Преображенская — Пантелеймоновская — Водопроводная — Старосенная площадь.

Актуальное движение отдельных трамвайных маршрутов

  • трамвай №7 — от 11-й ст. Люстдорфской дороги до Херсонского сквера;
  • трамвай №10 — от Старосенной площади до ул. И. Рабина;
  • по маршруту трамвая №20 временно работает маршрутное такси;
  • остальные трамвайные и троллейбусные маршруты курсируют в обычном режиме.

Напомним, мы сообщали о том, почему пассажира могут не пустить в автобус. Также мы писали, что украинцы старше 60 лет могут не платить в части общественного транспорта.

Одесса дороги транспорт авто Одесская область Новости Одессы общественный транспорт
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
