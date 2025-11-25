Перекрытие Новосельского и изменения транспорта в Одессе

В Одессе перекроют движение на одной из улиц — где лучше объехать
На улице Новосельского несколько дней будут продолжаться работы по подрезке деревьев, из-за чего движение транспорта будет частично перекрыто. Водителей просят убрать авто с определенных участков, чтобы не мешать спецтехнике. Также в городе наблюдаются изменения в работе общественного транспорта после ночной атаки на энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщили в пресс-службе ЖКС Одессы.
Перекрытие улицы
КП "Горзелентрест" сообщает о временном перекрытии движения по улице Новосельского. Это необходимо для безопасного выполнения работ по подрезке деревьев и работы спецтехники. Ограничения будут действовать:
- 26 ноября с 08:30 до 15:30 — от ул. Ольгиевской до ул. Торговой;
- 27 ноября с 08:30 до 15:30 — от ул. Торговой до ул. Всеволода Змиенко (Дворянской).
Водителей просят заранее перепланировать маршрут и не парковать авто на указанных участках, ведь припаркованный транспорт блокирует работу техники и затягивает выполнение работ.
Изменения транспорта после атаки
После массированной атаки по энергетической инфраструктуре в городе часть электротранспорта работает с перебоями. Коммунальные службы восстанавливают сети, но движение на нескольких маршрутах остается ограниченным.
Для жителей организовано дополнительное сообщение социальных маршрутов. 25 ноября запущены социальные автобусы от железнодорожного вокзала до улицы 28-й Бригады. Интервал движения — 20 минут.
- Прямой маршрут: Старосенная площадь — Пантелеймоновская — Преображенская — Софиевская — Пересыпской мост — Черноморского Казачества — Николаевская дорога — просп. Князя Владимира Великого — ул. 28 Бригады.
- Обратный маршрут: просп. Князя Владимира Великого — Николаевская дорога — Атамана Головатого — Пересыпской мост — спуск Блажка — Софиевская — Преображенская — Пантелеймоновская — Водопроводная — Старосенная площадь.
Актуальное движение отдельных трамвайных маршрутов
- трамвай №7 — от 11-й ст. Люстдорфской дороги до Херсонского сквера;
- трамвай №10 — от Старосенной площади до ул. И. Рабина;
- по маршруту трамвая №20 временно работает маршрутное такси;
- остальные трамвайные и троллейбусные маршруты курсируют в обычном режиме.
