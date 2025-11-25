Відео
Головна Одеса В Одесі перекриють рух на одній із вулиць — де краще об'їхати

В Одесі перекриють рух на одній із вулиць — де краще об'їхати

Дата публікації: 25 листопада 2025 09:58
Оновлено: 10:11
Перекриття Новосельського та зміни транспорту в Одесі
Машини на дорозі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На вулиці Новосельського декілька днів триватимуть роботи з підрізування дерев, через що рух транспорту буде частково перекрито. Водіїв просять прибрати авто з визначених ділянок, щоб не заважати спецтехніці. Також у місті спостерігаються зміни в роботі громадського транспорту після нічної атаки на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомили в пресслужбі ЖКС Одеси.

Перекриття вулиці

КП "Міськзелентрест" повідомляє про тимчасове перекриття руху на вулиці Новосельського. Це необхідно для безпечного виконання робіт з підрізування дерев та роботи спецтехніки. Обмеження діятимуть:

  • 26 листопада з 08:30 до 15:30 — від вул. Ольгієвської до вул. Торгової; 
  • 27 листопада з 08:30 до 15:30 — від вул. Торгової до вул. Всеволода Змієнка (Дворянської).

Водіїв просять заздалегідь перепланувати маршрут і не паркувати авто на зазначених ділянках, адже припаркований транспорт блокує роботу техніки та затягує виконання робіт.

Зміни транспорту після атаки

Після масованої атаки по енергетичній інфраструктурі в місті частина електротранспорту працює з перебоями. Комунальні служби відновлюють мережі, але рух на кількох маршрутах залишається обмеженим. 

Для мешканців організовано додаткове сполучення соціальних маршрутів. 25 листопада запущено соціальні автобуси від залізничного вокзалу до вулиці 28-ї Бригади. Інтервал руху — 20 хвилин.

  • Прямий маршрут: Старосінна площа — Пантелеймонівська — Преображенська — Софіївська — Пересипський міст — Чорноморського Козацтва — Миколаївська дорога — просп. Князя Володимира Великого — вул. 28 Бригади.
  • Зворотний маршрут: просп. Князя Володимира Великого — Миколаївська дорога — Отамана Головатого — Пересипський міст — узвіз Блажка — Софіївська — Преображенська — Пантелеймонівська — Водопровідна — Старосінна площа.

Актуальний рух окремих трамвайних маршрутів 

  • трамвай №7 — від 11-ї ст. Люстдорфської дороги до Херсонського скверу;
  • трамвай №10 — від Старосінної площі до вул. І. Рабіна;
  • за маршрутом трамвая №20 тимчасово працює маршрутне таксі;
  • решта трамвайних і тролейбусних маршрутів курсують у звичному режимі.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому пасажира можуть не пустити в автобус. Також ми писали, що українці віком понад 60 років можуть не платити у частині громадського транспорту.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
