Перекриття Новосельського та зміни транспорту в Одесі

Машини на дорозі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На вулиці Новосельського декілька днів триватимуть роботи з підрізування дерев, через що рух транспорту буде частково перекрито. Водіїв просять прибрати авто з визначених ділянок, щоб не заважати спецтехніці. Також у місті спостерігаються зміни в роботі громадського транспорту після нічної атаки на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомили в пресслужбі ЖКС Одеси.

Перекриття вулиці

КП "Міськзелентрест" повідомляє про тимчасове перекриття руху на вулиці Новосельського. Це необхідно для безпечного виконання робіт з підрізування дерев та роботи спецтехніки. Обмеження діятимуть:

26 листопада з 08:30 до 15:30 — від вул. Ольгієвської до вул. Торгової;

27 листопада з 08:30 до 15:30 — від вул. Торгової до вул. Всеволода Змієнка (Дворянської).

Водіїв просять заздалегідь перепланувати маршрут і не паркувати авто на зазначених ділянках, адже припаркований транспорт блокує роботу техніки та затягує виконання робіт.

Зміни транспорту після атаки

Після масованої атаки по енергетичній інфраструктурі в місті частина електротранспорту працює з перебоями. Комунальні служби відновлюють мережі, але рух на кількох маршрутах залишається обмеженим.

Для мешканців організовано додаткове сполучення соціальних маршрутів. 25 листопада запущено соціальні автобуси від залізничного вокзалу до вулиці 28-ї Бригади. Інтервал руху — 20 хвилин.

Прямий маршрут: Старосінна площа — Пантелеймонівська — Преображенська — Софіївська — Пересипський міст — Чорноморського Козацтва — Миколаївська дорога — просп. Князя Володимира Великого — вул. 28 Бригади.

Зворотний маршрут: просп. Князя Володимира Великого — Миколаївська дорога — Отамана Головатого — Пересипський міст — узвіз Блажка — Софіївська — Преображенська — Пантелеймонівська — Водопровідна — Старосінна площа.

Актуальний рух окремих трамвайних маршрутів

трамвай №7 — від 11-ї ст. Люстдорфської дороги до Херсонського скверу;

трамвай №10 — від Старосінної площі до вул. І. Рабіна;

за маршрутом трамвая №20 тимчасово працює маршрутне таксі;

решта трамвайних і тролейбусних маршрутів курсують у звичному режимі.

