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Главная Одесса В Одессе подорожает проезд в маршрутках: новая стоимость

В Одессе подорожает проезд в маршрутках: новая стоимость

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Дата публикации 18 июня 2026 15:31
Повышение стоимости проезда в Одессе: тариф может измениться
Парень выходит из маршрутки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Стоимость проезда в одесских маршрутках может вырасти до 25 гривен. Перевозчики настаивали на более значительном повышении, объясняя это резким ростом расходов на топливо и обслуживание транспорта. В городском департаменте транспорта заявили, что искали решение, которое учло бы как потребности перевозчиков, так и возможности пассажиров. Именно поэтому стороны остановились на компромиссном варианте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на и.о. начальника управления транспорта и пассажирских перевозок Игоря Барабула.

Почему хотят повысить тариф

По словам Игоря Барабула, действующий тариф в 20 гривен был утвержден в конце 2024 года. На тот момент стоимость топлива составляла около 55 гривен за литр. С тех пор цены на топливо существенно выросли и сейчас достигают около 80 гривен. Наряду с этим выросли расходы на смазочные материалы, ремонт транспорта и коммунальные платежи. В связи с этим перевозчики провели новые расчеты и обратились к городским властям с просьбой пересмотреть тариф.

"В марте стоимость топлива начала резко расти, и сегодня она составляет около 80 гривен. Это повышение более чем на 40%", — сказал и.о. начальника управления транспорта и пассажирских перевозок.

Стоимость проезда

Изначально перевозчики заявляли, что экономически обоснованная стоимость поездки превышает 33 гривны. После этого они обратились к городским властям с просьбой согласовать тариф в 30 гривен. В ходе совместных обсуждений стороны решили искать компромиссное решение, чтобы учесть как экономические потребности перевозчиков, так и возможности пассажиров.

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"Учитывая социальную составляющую, совместно с руководителями предприятий-перевозчиков было согласовано установление тарифа на уровне 25 гривен", — сообщил Игорь Барабул.

Убытки для перевозчиков

По словам чиновника, нынешняя стоимость проезда уже не покрывает расходы транспортных предприятий. Из-за этого компаниям становится все сложнее поддерживать автобусы в надлежащем состоянии и обновлять подвижной состав. В управлении транспорта также отмечают, что во многих крупных городах Украины тарифы на перевозки уже находятся в пределах от 25 до 30 гривен.

"При существующем тарифе перевозки для перевозчиков являются убыточными. У них нет возможности обновлять транспорт, ремонтировать его и осуществлять перевозки на должном уровне", — отметил Игорь Барабул.

Нынешние тарифы

Стоимость проезда в Одессе пока остается неизменной. В то же время в Одесской области уже начали повышать тарифы на пригородных и внутриобластных автобусных маршрутах. Перевозчики объясняют это ростом расходов на топливо, запчасти и техническое обслуживание транспорта.

На данный момент проезд в трамваях и троллейбусах Одессы стоит 15 гривен, а в большинстве городских маршруток — 20 гривен. На отдельных социальных автобусных маршрутах для пассажиров сохраняется бесплатный проезд.

Как сообщали Новини.LIVE, на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом "еЧерга" и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVE писали, что с 8 июня в Одессе изменился режим работы общественного транспорта. В городе прекратят работу два автобусных маршрута, зато запустят новые социальные автобусы с бесплатным проездом до Куяльника и Западного кладбища.

Одесса маршрутки проезд
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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