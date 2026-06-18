Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі подорожчає проїзд у маршрутках: нова вартість

В Одесі подорожчає проїзд у маршрутках: нова вартість

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 15:31
Підвищення ціни проїзду в Одесі: тариф можуть змінити
Хлопець виходить з маршрутки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вартість проїзду в одеських маршрутках може зрости до 25 гривень. Перевізники наполягали на більшому підвищенні, пояснюючи це різким зростанням витрат на пальне та обслуговування транспорту. У міському департаменті транспорту заявили, що шукали рішення, яке врахує як потреби перевізників, так і можливості пасажирів. Саме тому сторони зупинилися на компромісному варіанті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на в.о. начальника управління транспорту та пасажирських перевезень Ігоря Барабула.

Чому хочуть підвищити тариф

За словами Ігоря Барабула, чинний тариф у 20 гривень затвердили наприкінці 2024 року. На той момент вартість пального становила близько 55 гривень за літр. З того часу ціни на пальне суттєво зросли й нині сягають близько 80 гривень. Разом із цим збільшилися витрати на мастила, ремонт транспорту та комунальні платежі. Через це перевізники провели нові розрахунки та звернулися до міста з проханням переглянути тариф.

"У березні почала різко зростати вартість пального, і сьогодні вона становить близько 80 гривень. Це збільшення більш ніж на 40%", — сказав в.о. начальника управління транспорту та пасажирських перевезень.

Вартість проїзду

Спочатку перевізники заявляли, що економічно обґрунтована вартість поїздки перевищує 33 гривні. Після цього вони звернулися до міської влади з проханням погодити тариф у 30 гривень. Під час спільних обговорень сторони вирішили шукати компромісне рішення, щоб врахувати як економічні потреби перевізників, так і можливості пасажирів.

Читайте також:

"Враховуючи соціальну складову, спільно з керівниками підприємств-перевізників було узгоджено встановлення тарифу на рівні 25 гривень", — повідомив Ігор Барабул.

Збитки для перевізників

За словами посадовця, нинішня вартість проїзду вже не покриває витрат транспортних підприємств. Через це компаніям дедалі складніше підтримувати автобуси в належному стані та оновлювати рухомий склад. В управлінні транспорту також зазначають, що в багатьох великих містах України тарифи на перевезення вже перебувають у межах від 25 до 30 гривень.

"При існуючому тарифі перевезення для перевізників є збитковими. Вони не мають можливості оновлювати транспорт, ремонтувати його та здійснювати перевезення на належному рівні", — зазначив Ігор Барабул.

Нинішні тарифи

Вартість проїзду в Одесі поки що залишається незмінною. Водночас в Одеській області вже почали підвищувати тарифи на приміських та внутрішньообласних автобусних маршрутах. Перевізники пояснюють це зростанням витрат на пальне, запчастини та технічне обслуговування транспорту.

Станом на зараз проїзд у трамваях і тролейбусах Одеси коштує 15 гривень, а в більшості міських маршруток — 20 гривень. На окремих соціальних автобусних маршрутах для пасажирів зберігається безкоштовний проїзд.

Як повідомляли Новини.LIVE, На трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Також Новини.LIVE писали, що від 8 червня, в Одесі змінилася робота громадського транспорту. У місті припинять роботу два автобусні маршрути, натомість запустять нові соціальні автобуси з безкоштовним проїздом до Куяльника та Західного кладовища.

Одеса маршрутки проїзд
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації