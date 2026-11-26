Ёлки в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Подготовка к рождественским и новогодним праздникам постепенно набирает обороты. В Одессе уже появились первые искусственные ёлки — один из главных атрибутов зимних праздников. Покупателям предлагают различные варианты по высоте, внешнему виду и цене. Однако где выгоднее покупать праздничное дерево — в супермаркете или на маркетплейсах, и сколько придется заплатить за разные модели?

Журналисты Новини.LIVE побывали в одном из одесских супермаркетов и сравнили стоимость елок с предложениями на популярных маркетплейсах.

Реклама

Елка альпийская

В супермаркете "Сильпо" искусственная альпийская елка в горшке высотой 1,1 метра стоит 2 519 грн. Раньше за неё просили 4 069 грн, поэтому сейчас покупатели могут сэкономить 1 550 грн. Это заснежённая модель, которая подойдёт тем, кто хочет создать дома атмосферу зимнего леса.

Альпийская елка в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

На маркетплейсе Prom.ua альпийскую искусственную елку в горшке такой же высоты предлагают за 1 978 грн. Она также имеет заснеженное оформление, а её стоимость на 541 грн ниже, чем в супермаркете. Кроме того, на площадке указана оптовая цена — 1 886 грн при покупке от двух штук.

Альпийская елка на маркетплейсе. Фото: скриншот с Prom

Хвойная елка

Хвойная елка в горшке высотой 70 сантиметров в супермаркете стоит 819 грн. Ранее её цена составляла 1 219 грн, поэтому сейчас она продаётся со скидкой 400 грн. Такой вариант подойдёт для небольших комнат, рабочего стола или праздничного оформления отдельной зоны в доме.

Читайте также:

Хвойная елка в магазине. Фото: Новини.LIVE

На Rozetka можно найти хвойную елку СЕНА ПЛЮС из ПВХ в горшке из лозы. Её высота также составляет 70 сантиметров, а цена — 824 грн. Таким образом, этот вариант на 5 грн дороже предложения супермаркета, поэтому в этом сравнении выгоднее покупать в "Сильпо".

Хвойная елка на маркетплейсе. Фото: скриншот с Rozetka

Карпатская елка

Искусственная карпатская елка высотой 1,3 метра в магазине стоит 919 грн. Раньше её продавали за 1 419 грн, то есть сейчас цена снизилась на 500 грн. Это один из самых доступных вариантов среди представленных в супермаркете моделей.

Стоимость карпатской елки в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

На Prom.ua за 649 грн продают искусственную елку "Снежная королева" с белыми кончиками высотой 1,3 метра. Она на 270 грн дешевле карпатской модели в супермаркете. В то же время елки несколько отличаются внешним видом, поэтому при выборе стоит учитывать не только стоимость, но и оформление.

Подобная елка на маркетплейсе. Фото: скриншот с Prom

Ёлка "Калина"

Ёлка "Калина" высотой 1,1 метра в горшке в супермаркете стоит 2 199 грн. Это самый дорогой вариант среди представленных хвойных деревьев такой высоты. В то же время покупателям предлагают и более дешевую альтернативу на маркетплейсе.

Ёлка с калиной в магазине. Фото: Новини.LIVE

На Rozetka продают искусственную елку СЕНА ПЛЮС "Калина Красная" высотой 1,1 метра в белом круглом горшке. Ее стоимость составляет 1 299 грн вместо 1 733 грн со скидкой 25%. Разница в цене по сравнению с супермаркетом достигает 900 грн в пользу маркетплейса.

Елка с калиной на маркетплейсе. Фото: скриншот с Rozetka



Итак, искусственные елки уже можно найти на любой кошелек и вкус. В продаже есть компактные хвойные деревья, заснеженные модели и варианты высотой более метра. В трех из четырёх сравнений маркетплейсы предлагают более низкие цены, однако окончательный выбор зависит от предпочтений покупателей и их бюджета.

Ранее журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, хватает ли им заработка на комфортную жизнь и какие расходы больше всего влияют на их бюджет. Ведь впереди зима, а значит, семейные бюджеты ждет еще одно испытание. Придут счета за отопление, понадобятся тёплые вещи, добавятся сезонные покупки.

Также мы писали, что на Киевском рынке в Одессе уже ощущается приближение зимы: на прилавках становится больше мандаринов, хурмы и гранатов, а цены на некоторые сезонные продукты растут. Между тем люди пытаются экономить перед отопительным сезоном и праздниками.