Ялинки в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Підготовка до різдвяних та новорічних свят поступово набирає обертів. В Одесі вже з'явилися перші штучні ялинки — один із головних атрибутів зимових свят. Покупцям пропонують різні варіанти за висотою, зовнішнім виглядом та ціною. Однак де вигідніше купувати святкове дерево — в супермаркеті чи на маркетплейсах та скільки доведеться заплатити за різні моделі?

Журналісти Новини.LIVE побували в одному з одеських супермаркетів та порівняли вартість ялинок із пропозиціями на популярних маркетплейсах.

Реклама

Ялинка Альпійська

У супермаркеті "Сільпо" штучна альпійська ялинка в горщику заввишки 1,1 метра коштує 2 519 грн. Раніше за неї просили 4 069 грн, тож зараз покупці можуть заощадити 1 550 грн. Це засніжена модель, яка підійде тим, хто хоче створити вдома атмосферу зимового лісу.

Альпійська ялинка в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

На маркетплейсі Prom.ua альпійську штучну ялинку в горщику такої ж висоти пропонують за 1 978 грн. Вона також має засніжене оформлення, а її вартість на 541 грн нижча, ніж у супермаркеті. Крім того, на майданчику вказана оптова ціна — 1 886 грн за умови купівлі від двох штук.

Альпійська ялинка на маркетплейсі. Фото: скриншот з Prom

Хвойна ялинка

Хвойна ялинка в горщику заввишки 70 сантиметрів у супермаркеті коштує 819 грн. Раніше її ціна становила 1 219 грн, тому зараз вона продається зі знижкою 400 грн. Такий варіант підійде для невеликих кімнат, робочого столу або святкового оформлення окремої зони в оселі.

Читайте також:

Хвойна ялинка в магазині. Фото: Новини.LIVE

На Rozetka можна знайти хвойну ялинку СЕНА ПЛЮС із ПВХ у горщику з лози. Її висота також становить 70 сантиметрів, а ціна — 824 грн. Таким чином, цей варіант на 5 грн дорожчий за пропозицію супермаркету, тому в цьому порівнянні вигідніше купувати в "Сільпо".

Хвойна ялинка на маркетплейсі. Фото: скриншот з Rozetka

Карпатська ялинка

Штучна карпатська ялинка заввишки 1,3 метра в магазині коштує 919 грн. До цього її продавали за 1 419 грн, тобто зараз ціна зменшилася на 500 грн. Це один із доступніших варіантів серед представлених у супермаркеті моделей.

Вартість Карпатської ялинки в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

На Prom.ua за 649 грн продають штучну ялинку "Снігова королева" з білими кінчиками заввишки 1,3 метра. Вона на 270 грн дешевша за карпатську модель у супермаркеті. Водночас дерева дещо відрізняються зовнішнім виглядом, тому під час вибору варто враховувати не лише вартість, а й оформлення.

Подібна ялинка на маркетплейсі. Фото: скриншот з Prom

Ялинка Калина

Ялинка "Калина" заввишки 1,1 метра в горщику в супермаркеті коштує 2 199 грн. Це дорожчий варіант серед представлених хвойних дерев такої висоти. Водночас покупцям пропонують і дешевшу альтернативу на маркетплейсі.

Ялинка з калиною в магазині. Фото: Новини.LIVE

На Rozetka продають штучну ялинку СЕНА ПЛЮС "Калина Червона" заввишки 1,1 метра в білому круглому горщику. Її вартість становить 1 299 грн замість 1 733 грн зі знижкою 25%. Різниця із ціною в супермаркеті сягає 900 грн на користь маркетплейсу.

Ялинка з калиною на маркетплейсі. Фото: скриншот з Rozetka



Отже, штучні ялинки вже можна знайти на різний гаманець і смак. У продажу є компактні хвойні дерева, засніжені моделі та варіанти заввишки понад метр. У трьох із чотирьох порівнянь маркетплейси пропонують нижчі ціни, проте остаточний вибір залежить від уподобань покупців та їхнього бюджету.

Раніше журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи вистачає їм заробітку на комфортне життя та які витрати найбільше впливають на їхній бюджет. Адже попереду зима, а отже, для сімейних бюджетів настане ще одна перевірка. Прийдуть рахунки за опалення, знадобляться теплі речі, додадуться сезонні покупки.

Також ми писали, що на Київському ринку в Одесі вже відчувається наближення зими: на прилавках більшає мандаринів, хурми та гранатів, а ціни на деякі сезонні продукти зростають. Тим часом люди намагаються економити перед опалювальним сезоном і святами.