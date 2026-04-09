В Одессе попрощались с погибшими в результате атаки 6 апреля

Захоронение погибших от атаки.

В Одессе попрощались с тремя людьми, которые погибли во время атаки в ночь на 6 апреля. Среди них - молодая мама с маленькой дочкой и еще одна женщина. Люди не успели спастись во время обстрела.

Об этом с места происшествия сообщают журналисты Новини.LIVE.

Прощание с погибшими

В городе провели в последний путь 30-летнюю Дарью Сапун, ее дочь Анну, которой было всего 2 года и 6 месяцев, и 51-летнюю Яну Крыжановскую. Все они погибли во время ночной атаки. На похороны пришли родные, близкие и друзья. Люди приносили цветы, стояли молча и не сдерживали слез.

Не успела спастись

Яну Крыжановскую хорошо знали среди знакомых и соседей. Она была открытой, энергичной и всегда готовой помочь. Ее называют человеком, который никогда не оставлял других в беде. В ночь атаки женщина пыталась добраться до укрытия, но не успела. О трагедии многие узнали уже под утро — новость быстро разлетелась по городу и стала шоком для тех, кто ее знал.

"С Яной мы были знакомы более десяти лет. Я знал ее как очень порядочного, энергичного и приветливого человека. Она всегда приходила на помощь, в любое время — и в радости, и в горе. В ту ночь враг совершил атаку, и, к сожалению, нашей Яночки не стало. Ее сыновья остались живы, а она пыталась уйти в убежище, но не успела", — рассказал знакомый погибшей Юрий.

Читайте также:

Сильный удар

Для семьи эта потеря стала сильным ударом, который трудно осознать. Родные говорят, еще несколько дней назад ничто не предвещало беды. Они общались, мирились после недоразумений, строили планы на будущее. Жизнь казалась обычной и спокойной, как у многих семей. Но одна ночь изменила все и разделила жизнь на "до" и "после". Сын погибшей говорит, что мама прожила непростую жизнь, но всегда находила силы поддерживать родных. Теперь семья учится жить с этой потерей и старается держаться вместе.

"Сегодня мы попрощались с моей мамой Яной Анатольевной. Ей было 51 год, недавно, 1 апреля, она праздновала день рождения. Мы недавно помирились, и все было хорошо. У нее была сложная судьба, но вместе с отцом они вырастили нас, дали образование и поддерживали. Я благодарен, что у нас были такие родители. Я верю, что мы с братом справимся и что Бог нас не оставит", — сказал сын погибшей Ярослав.

Мама с ребенком погибли

Молодая мама Дарья Сапун и ее дочь Анна, которой было 2 года и 6 месяцев, погибли в ночь на 6 апреля во время обстрела Одессы. Они не успели добраться до укрытия. Муж Дарьи, к счастью, выжил. Но потеря семьи стала страшным ударом для него и близких. Он получил ранения и сейчас в больнице под наблюдением медиков.

Что известно об атаке

В ночь на 6 апреля Одесса подверглась массированному удару. Пострадали по меньшей мере 16 человек, среди них — беременная женщина и двое детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка. У людей — осколочные ранения, ожоги и отравление продуктами горения. Часть раненых находится в тяжелом состоянии.

В городе повреждены жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры. Произошли пожары в частном секторе, общежитии и на территории детского учреждения, горел транспорт.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе после ночного удара беспилотников 6 апреля в больницы поступили 11 пострадавших. Семь из них госпитализированы, пятеро находятся в критическом состоянии. Пациенты получили осколочные и ожоговые травмы. Врачи работают над стабилизацией их состояния и готовят к операциям.

Также Новини.LIVE писали, что после российского удара по Одессе в Эстонии призвали к более жестким санкциям против РФ. Министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что привычных заявлений о "беспокойстве" уже недостаточно. Он подчеркнул, что без реального давления война будет продолжаться. По его мнению, молчание мира стоит человеческих жизней.