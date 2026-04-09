В Одесі попрощалися із загиблими внаслідок атаки 6 квітня

Поховання загиблих від атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

В Одесі попрощалися з трьома людьми, які загинули під час атаки в ніч на 6 квітня. Серед них — молода мама з маленькою донькою та ще одна жінка. Люди не встигли врятуватися під час обстрілу.

Про це з місця події повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Прощання із загиблими

У місті провели в останню путь 30-річну Дар’ю Сапун, її доньку Анну, якій було лише 2 роки і 6 місяців, та 51-річну Яну Крижановську. Усі вони загинули під час нічної атаки. На поховання прийшли рідні, близькі та друзі. Люди приносили квіти, стояли мовчки і не стримували сліз.

Військові тримають портрети. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Труна загиблої дитини. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Люди біля труни дівчинки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Не встигла врятуватися

Яну Крижановську добре знали серед знайомих і сусідів. Вона була відкритою, енергійною і завжди готовою допомогти. Її називають людиною, яка ніколи не залишала інших у біді. У ніч атаки жінка намагалася дістатися укриття, але не встигла. Про трагедію багато хто дізнався вже під ранок — новина швидко розлетілася містом і стала шоком для тих, хто її знав.

"З Яною ми були знайомі більше десяти років. Я знав її як дуже порядну, енергійну і привітну людину. Вона завжди приходила на допомогу, у будь-який час — і в радості, і в горі. У ту ніч ворог здійснив атаку, і, на жаль, нашої Яночки не стало. Її сини залишилися живі, а вона намагалася піти у сховище, але не встигла", — розповів знайомий загиблої Юрій.

Читайте також:

Знайомий загиблої. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Хрест загиблої жінки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Сильний удар

Для родини ця втрата стала сильним ударом, який важко усвідомити. Рідні кажуть, ще кілька днів тому ніщо не віщувало біди. Вони спілкувалися, мирилися після непорозумінь, будували плани на майбутнє. Життя здавалося звичайним і спокійним, як у багатьох сімей. Але одна ніч змінила все і розділила життя на "до" і "після". Син загиблої говорить, що мама прожила непросте життя, але завжди знаходила сили підтримувати рідних. Тепер родина вчиться жити з цією втратою і намагається триматися разом.

"Сьогодні ми попрощалися з моєю мамою Яною Анатоліївною. Їй було 51 рік, нещодавно, 1 квітня, вона святкувала день народження. Ми нещодавно помирилися, і все було добре. У неї була складна доля, але разом із батьком вони виростили нас, дали освіту і підтримували. Я вдячний, що в нас були такі батьки. Я вірю, що ми з братом впораємося і що Бог нас не залишить", — сказав син загиблої Ярослав.

Син загиблої про маму. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Люди біля труни. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Мама з дитиною загинули

Молода мама Дар’я Сапун та її донька Анна, якій було 2 роки і 6 місяців, загинули в ніч на 6 квітня під час обстрілу Одеси. Вони не встигли дістатися укриття. Чоловік Дар’ї, на щастя, вижив. Але втрата родини стала страшним ударом для нього та близьких. Він отримав поранення та наразі у лікарні під наглядом медиків.

Хрест вбитої молодої мами. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Хрест загиблої дитини. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Що відомо про атаку

У ніч на 6 квітня Одеса зазнала масованого удару. Постраждали щонайменше 16 людей, серед них — вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик і 2-річна дівчинка. У людей — осколкові поранення, опіки та отруєння продуктами горіння. Частина поранених перебуває у важкому стані.

Люди з квітами. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Священик відспівує. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Рідні на похованні. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

У місті пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та об’єкти інфраструктури. Сталися пожежі у приватному секторі, гуртожитку та на території дитячого закладу, горів транспорт.

Люди біля труни. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Рідні плачуть. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі після нічного удару безпілотників 6 квітня до лікарень надійшли 11 постраждалих. Сім із них госпіталізовані, п’ятеро перебувають у критичному стані. Пацієнти отримали осколкові та опікові травми. Лікарі працюють над стабілізацією їхнього стану та готують до операцій.

Також Новини.LIVE писали, що після російського удару по Одесі в Естонії закликали до жорсткіших санкцій проти РФ. Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що звичних заяв про "занепокоєння" вже недостатньо. Він наголосив, що без реального тиску війна триватиме. На його думку, мовчання світу коштує людських життів.