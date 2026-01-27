Видео
Україна
Видео

В Одессе повреждены дома и ранена — фото последствий атаки РФ

В Одессе повреждены дома и ранена — фото последствий атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 03:37
Обстрел Одессы 27 января - повреждены дома, есть пострадавшая
Повреждения в Одессе после ночной атаки РФ. Фото: t.me/odesaMVA

Российские оккупанты в ночь на 27 января атаковали Одессу дронами. В городе в результате вражеской атаки повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, по меньшей мере один человек пострадал. 

Об этом в Telegram сообщает глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Первые последствия атаки РФ по Одессе в ночь на 27 января

"В результате вражеской атаки в Одессе повреждены объект инфраструктуры, жилые дома и строительная площадка", — проинформировал Ткаченко.

Одесу атакували дрони 27 січня - в місті пожежа та пошкоджені будинки
Пожар в Одессе после атаки РФ. Фото: t.me/odesaMVA

Кроме того, известно о пострадавшей женщине. Сейчас ее с осколочными ранениями госпитализировали в медицинское учреждение.

"Еще одна женщина деблокирована. Ее жизни ничего не угрожает", — резюмировал глава МВА.

Напомним, что в понедельник вечером, 26 января, россияне атаковали Кривой Рог. Беспилотник россиян попал в жилой дом, из-за чего начался пожар.

Также мы писали, что в тот же вечер оккупанты нанесли удар по Харькову, используя дроны и ракеты. В результате обстрела повреждены дома, школы, а также 80% города осталось без света.

Одесса пожар дрон Шахид-136 война в Украине разрушения пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
