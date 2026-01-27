Обстрел Одессы 27 января - повреждены дома, есть пострадавшая

Повреждения в Одессе после ночной атаки РФ. Фото: t.me/odesaMVA

Российские оккупанты в ночь на 27 января атаковали Одессу дронами. В городе в результате вражеской атаки повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, по меньшей мере один человек пострадал.

Об этом в Telegram сообщает глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

Реклама

Читайте также:

Первые последствия атаки РФ по Одессе в ночь на 27 января

"В результате вражеской атаки в Одессе повреждены объект инфраструктуры, жилые дома и строительная площадка", — проинформировал Ткаченко.

Пожар в Одессе после атаки РФ. Фото: t.me/odesaMVA

Кроме того, известно о пострадавшей женщине. Сейчас ее с осколочными ранениями госпитализировали в медицинское учреждение.

"Еще одна женщина деблокирована. Ее жизни ничего не угрожает", — резюмировал глава МВА.

Напомним, что в понедельник вечером, 26 января, россияне атаковали Кривой Рог. Беспилотник россиян попал в жилой дом, из-за чего начался пожар.

Также мы писали, что в тот же вечер оккупанты нанесли удар по Харькову, используя дроны и ракеты. В результате обстрела повреждены дома, школы, а также 80% города осталось без света.