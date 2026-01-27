Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі пошкоджені будинки та поранена — фото наслідків атаки РФ

В Одесі пошкоджені будинки та поранена — фото наслідків атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 03:37
Обстріл Одеси 27 січня - пошкоджено будинки, є постраждала
Пошкодження в Одесі після нічної атаки РФ. Фото: t.me/odesaMVA

Російські окупанти в ніч проти 27 січня атакували Одесу дронами. У місті внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури, житлові будинки, в щонайменше одна людина постраждала.

Про це у Telegram повідомляє глава Одеської МВА Сергій Лисак.

Реклама
Читайте також:

Перші наслідки атаки РФ по Одесі в ніч проти 27 січня

"Внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено обʼєкт інфраструктури, житлові будинки та будівельний майданчик", — поінформував Ткаченко.

Одесу атакували дрони 27 січня - в місті пожежа та пошкоджені будинки
Пожежа в Одесі після атаки РФ. Фото: t.me/odesaMVA

Окрім того, відомо про постраждалу жінка. Наразі її з осколковими пораненнями госпіталізували до медичного закладу.

"Ще одну жінку деблоковано. Її життю нічого не загрожує", — резюмував глава МВА.

Нагадаємо, що у понеділок ввечері, 26 січня, росіяни атакували Кривий Ріг. Безпілотник росіян влучив у житловий будинок, через що почалася пожежа.

Також ми писали, що у той же вечір окупанти завдали удар по Харкову, використовуючи дрони та ракети. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, школи, а також 80% міста залишилося без світла.

Одеса пожежа дрон Шахід-136 війна в Україні руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації