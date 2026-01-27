Обстріл Одеси 27 січня - пошкоджено будинки, є постраждала

В Одесі пошкоджені будинки та поранена — фото наслідків атаки РФ
Російські окупанти в ніч проти 27 січня атакували Одесу дронами. У місті внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури, житлові будинки, в щонайменше одна людина постраждала.
Про це у Telegram повідомляє глава Одеської МВА Сергій Лисак.
Перші наслідки атаки РФ по Одесі в ніч проти 27 січня
"Внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено обʼєкт інфраструктури, житлові будинки та будівельний майданчик", — поінформував Ткаченко.
Окрім того, відомо про постраждалу жінка. Наразі її з осколковими пораненнями госпіталізували до медичного закладу.
"Ще одну жінку деблоковано. Її життю нічого не загрожує", — резюмував глава МВА.
Нагадаємо, що у понеділок ввечері, 26 січня, росіяни атакували Кривий Ріг. Безпілотник росіян влучив у житловий будинок, через що почалася пожежа.
Також ми писали, що у той же вечір окупанти завдали удар по Харкову, використовуючи дрони та ракети. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, школи, а також 80% міста залишилося без світла.
Читайте Новини.LIVE!