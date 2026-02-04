Видео
Главная Одесса В Одессе повреждены дом, школа и детсад — фото последствий удара РФ

В Одессе повреждены дом, школа и детсад — фото последствий удара РФ

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 03:20
Обстрел Одессы 4 февраля - повреждены дома, школа и детский сад
Поврежденный дом в Одессе. Фото: t.me/odesaMVA

Россияне в ночь на 4 февраля совершили очередную атаку на Одессу. В результате обстрела в двух районах города зафиксированы повреждения гражданской и промышленной инфраструктуры. 

Об этом в Telegram сообщает глава ГВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Кадры последствий удара РФ по Одессе 4 февраля

По словам Лысака, в Одессе из-за вражеского обстрела пострадал двухэтажный жилой дом, а именно — разрушена кровля, повреждены перекрытия в квартирах, взрывной волной выбило стекла в соседних зданиях и посекло машины.

Одеса атакована дронами 4 лютого
Поврежденный дом в Одессе. Фото: t.me/odesaMVA

Кроме того, пострадала школа и детский сад. Также зафиксировано попадание в административное здание промышленного объекта, где возник пожар.

"Сотрудники ГСЧС спасли четырех человек. Двум женщинам медики оказали необходимую помощь на месте. Коммунальные службы начали ликвидацию последствий атаки и закрытие выбитых окон. Продолжаются обследования", — добавил глава ГВА.

Удар РФ по Одесі 4 лютого - пошкоджені будинки, садок та школу
Поврежденный дом в Одессе. Фото: t.me/odesaMVA

Напомним, что этой ночью россияне нанесли ракетные удары по Харькову. В городе в результате обстрела повреждены частные дома.

Кроме того, враг ударил по Харькову и в ночь на 3 февраля. Оккупанты били целенаправленно по энергетике, из-за чего 60% абонентов в городе и в области остались без света.

Одесса взрыв обстрелы война в Украине Россия разрушения
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
