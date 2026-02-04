Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі пошкоджено будинок, школу та дитсадок — фото наслідків удару РФ

В Одесі пошкоджено будинок, школу та дитсадок — фото наслідків удару РФ

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 03:20
Обстріл Одеси 4 лютого - пошкоджені будинки, школу та дитячий садок
Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: t.me/odesaMVA

Росіяни в ніч проти 4 лютого здійснили чергову атаку на Одесу. Внаслідок обстрілу у двох районах міста зафіксовано пошкодження цивільної та промислової інфраструктури.

Про це у Telegram повідомляє глава МВА Сергій Лисак.

Реклама
Читайте також:

Кадри наслідків удару РФ по Одесі 4 лютого

За словами Лисака, в Одесі через ворожий обстріл постраждав двоповерховий житловий будинок, а саме — зруйновано покрівлю, пошкоджено перекриття у квартирах, вибуховою хвилею вибило шибки в сусідніх будівлях та посікло автівки.

Одеса атакована дронами 4 лютого
Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: t.me/odesaMVA

Окрім того, постраждала школа та дитячий садок. Також зафіксовано влучання в адміністративну будівлю промислового об'єкта, де виникла пожежа.

"Співробітники ДСНС врятували чотирьох людей. Двом жінкам медики надали необхідну допомогу на місці. Комунальні служби розпочали ліквідацію наслідків атаки та закриття вибитих вікон. Тривають обстеження", — додав глава МВА.

Удар РФ по Одесі 4 лютого - пошкоджені будинки, садок та школу
Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: t.me/odesaMVA

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни завдали ракетних ударів по Харкові. У місті внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки.

Окрім того, ворог вдарив по Харкову і в ніч проти 3 лютого. Окупанти били цілеспрямовано по енергетиці, через що 60% абонентів у місті та в області залишилися без світла.

Одеса вибух обстріли війна в Україні Росія руйнування
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації