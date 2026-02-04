Обстріл Одеси 4 лютого - пошкоджені будинки, школу та дитячий садок

Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: t.me/odesaMVA

Росіяни в ніч проти 4 лютого здійснили чергову атаку на Одесу. Внаслідок обстрілу у двох районах міста зафіксовано пошкодження цивільної та промислової інфраструктури.

Про це у Telegram повідомляє глава МВА Сергій Лисак.

За словами Лисака, в Одесі через ворожий обстріл постраждав двоповерховий житловий будинок, а саме — зруйновано покрівлю, пошкоджено перекриття у квартирах, вибуховою хвилею вибило шибки в сусідніх будівлях та посікло автівки.

Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: t.me/odesaMVA

Окрім того, постраждала школа та дитячий садок. Також зафіксовано влучання в адміністративну будівлю промислового об'єкта, де виникла пожежа.

"Співробітники ДСНС врятували чотирьох людей. Двом жінкам медики надали необхідну допомогу на місці. Комунальні служби розпочали ліквідацію наслідків атаки та закриття вибитих вікон. Тривають обстеження", — додав глава МВА.

Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: t.me/odesaMVA

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни завдали ракетних ударів по Харкові. У місті внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки.

Окрім того, ворог вдарив по Харкову і в ніч проти 3 лютого. Окупанти били цілеспрямовано по енергетиці, через що 60% абонентів у місті та в області залишилися без світла.