Генераторы на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе планируют увеличить компенсации предпринимателям , поддерживающим работу пунктов непоколебимости. Речь идет о расходах на топливо и обслуживание генераторов. Максимальную выплату хотят увеличить сразу в пять раз. Однако новые правила ещё должны быть утверждены, а получить деньги смогут только те, кто соответствует условиям программы.

Об этом Новини.LIVE стало известно на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Компенсации бизнесу в Одессе

В Одессе хотят увеличить максимальную компенсацию за топливо и обслуживание одного генератора с 10 до 50 тысяч гривен. Такие изменения рассмотрели на заседании исполнительного комитета городского совета 26 октября. Новые правила коснутся предпринимателей, обеспечивающих работу стационарных пунктов устойчивости.

Также планируется расширить круг предпринимателей, которые могут получить деньги. Сейчас участие в программе предусмотрено для предпринимателей с годовым доходом до 10 миллионов гривен. Этот порог планируется повысить до 50 миллионов гривен.

При этом компенсацию смогут получить только предприниматели, зарегистрированные в Одессе. Они также не должны иметь налоговой задолженности, просроченной более чем на три месяца.

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Как получить компенсацию

Чтобы получить компенсацию, предпринимателю нужно будет обратиться в районную администрацию с заявлением. Вместе с ним необходимо подать документы, подтверждающие расходы на топливо и обслуживание генератора. Кроме того, понадобятся технические характеристики и фотографии генератора, банковские реквизиты, финансовая отчетность за предыдущий год и копия паспорта пункта устойчивости.

Заявления будут рассматривать специальные комиссии при районных администрациях. На принятие решения у них будет 10 рабочих дней. Еще в течение пяти рабочих дней предпринимателю должны сообщить, получит ли он компенсацию.

Кому могут отказать

Получить деньги смогут не все предприниматели. В частности, компенсация не предусмотрена за генераторы, приобретенные б/у. Также в выплате откажут, если топливо или обслуживание оплачивало другое лицо, а не предприниматель, подавший заявление.

Кроме того, возмещение будет зависеть от наличия средств в городском бюджете. Поэтому даже при выполнении всех условий выплата не будет гарантирована. Отметим, что новые правила пока не вступили в силу. Исполком решил передать предложенные изменения на рассмотрение Одесской городской военной администрации. Окончательно утвердить их должен начальник ОГВА Сергей Лысак.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесса и Киев могут столкнуться с серьезными проблемами с электроснабжением этой зимой. Этим городам не хватает собственной генерации из-за повреждения и уничтожения россиянами энергетических мощностей. Отключений света избежать не удастся, однако критических перебоев с водоснабжением, канализацией и отоплением не прогнозируется.

Также Новини.LIVE писали, что в ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт·ч, если правительство не изменит тариф. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут экономить. Для них с 23:00 до 07:00 действует ночной тариф — 2,16 грн за кВт·ч. Например, за 100 кВт·ч, потребленных ночью, придется заплатить 216 грн вместо 432 грн.