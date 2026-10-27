Генератори на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі планують збільшити компенсації підприємцям, які підтримують роботу пунктів незламності. Йдеться про витрати на пальне та обслуговування генераторів. Максимальну виплату хочуть підвищити одразу вп'ятеро. Однак нові правила ще мають затвердити, а отримати гроші зможуть лише ті, хто відповідає умовам програми.

Про це Новини.LIVE дізналися із засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

Реклама

Компенсації бізнесу в Одесі

В Одесі хочуть збільшити максимальну компенсацію за пальне та обслуговування одного генератора з 10 до 50 тисяч гривень. Такі зміни розглянули на засіданні виконавчого комітету міської ради 26 жовтня. Нові правила стосуватимуться підприємців, які забезпечують роботу стаціонарних пунктів незламності.

Також планують розширити коло бізнесменів, які можуть отримати гроші. Зараз участь у програмі передбачена для підприємців із річним доходом до 10 мільйонів гривень. Цю межу хочуть підвищити до 50 мільйонів гривень.

Водночас компенсацію зможуть отримати лише підприємці, зареєстровані в Одесі. Вони також не повинні мати податкових боргів, прострочених більш ніж на три місяці.

Читайте також:

Як отримати компенсацію

Щоб отримати відшкодування, підприємцю потрібно буде звернутися до районної адміністрації із заявою. Разом із нею необхідно подати документи, які підтверджують витрати на пальне та обслуговування генератора. Крім того, знадобляться технічні характеристики та фотографії генератора, банківські реквізити, фінансова звітність за попередній рік і копія паспорта пункту незламності.

Заяви розглядатимуть спеціальні комісії при районних адміністраціях. На ухвалення рішення вони матимуть 10 робочих днів. Ще протягом п'яти робочих днів підприємця повинні повідомити, чи отримає він компенсацію.

Кому можуть відмовити

Отримати гроші зможуть не всі підприємці. Зокрема, компенсацію не передбачають за генератори, які придбали вживаними. Також у виплаті відмовлять, якщо пальне або обслуговування оплачувала інша особа, а не підприємець, який подав заяву.

Крім того, відшкодування залежатиме від наявності грошей у міському бюджеті. Тому навіть за виконання всіх умов виплата не буде гарантованою. Зазначимо, що нові правила поки не набули чинності. Виконком вирішив передати запропоновані зміни на розгляд Одеської міської військової адміністрації. Остаточно затвердити їх має начальник ОМВА Сергій Лисак.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одеса та Київ можуть зіткнутися із серйозними проблемами з електропостачанням цієї зими. Цим містам бракує власної генерації через пошкодження та знищення росіянами енергетичних потужностей. Відключень світла уникнути не вдасться, однак критичних перебоїв із водопостачанням, каналізацією та опаленням не прогнозується.

Також Новини.LIVE писали, що у листопаді 2026 року одесити платитимуть за електроенергію 4,32 грн за кВт·год, якщо уряд не змінить тариф. Водночас власники двозонних лічильників можуть заощаджувати. Для них із 23:00 до 07:00 діє нічний тариф — 2,16 грн за кВт·год. Наприклад, за 100 кВт·год, спожитих уночі, доведеться заплатити 216 грн замість 432 грн.