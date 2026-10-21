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Главная Одесса В Одессе прогремел взрыв: получили ранения спасатели

В Одессе прогремел взрыв: получили ранения спасатели

Ua ru
21 октября 2026 02:01
Что известно о взрыве в Одессе вечером 20 октября 2026 года кадр из видео
Пожар в доме после взрыва. Фото: кадр из видео

Вечером во вторник, 20 октября, в Одессе прогремел взрыв. Пострадали четверо человек. Все они — сотрудники ГСЧС. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.

Об этом в комментарии Суспільному сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Алексей Ботезат, передает Новини.LIVE.

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Последствия взрыва в Одессе вечером 20 октября

На одном из верхних этажей здания возник пожар. Причина возгорания пока неизвестна. Информацию о последствиях взрыва уточняют.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Измаильскую районную государственную администрацию сообщал, что ночью 20 октября россияне атаковали энергетические объекты в Одесской области. Часть населенных пунктов региона осталась без света. Наиболее сложной была ситуация с электроснабжением в Измаильском районе.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской администрации Сергея Лысака и начальника Одесской областной государственной администрации Олега Кипера сообщал, что 18 октября РФ обстреляла жилой многоэтажный дом в Одессе. Загорелась крыша. Пострадала 13-летняя девочка.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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