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Головна Одеса В Одесі пролунав вибух: зазнали поранень рятувальники

В Одесі пролунав вибух: зазнали поранень рятувальники

Ua
21 жовтня 2026 02:01
Що відомо про вибух в Одесі ввечері 20 жовтня 2026 року
Термінова новина

Увечері у вівторок, 20 жовтня в Одесі пролунав вибух. Постраждали четверо людей. Усі вони — працівники ДСНС. Потерпілим надали медичну допомогу на місці.

Про це в коментарі Суспільному повідомив виконувач обов'язків заступника мера Олексій Ботезат, передає Новини.LIVE. 

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Наслідки вибуху в Одесі ввечері 20 жовтня 

На одному з верхній поверхів будівлі виникла пожежа. Причина займання поки що невідомо. Інформацію про наслідки вибуху уточнюють.

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Автор:
Марія Чекарьова
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