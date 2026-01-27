Взрывы в Одессе 27 января из-за дронов

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 27 января. Россияне пытаются атаковать город ударными беспилотниками.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Одеса" и пишет глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Звуки взрывов в Одессе в ночь на 27 января

"В Одессе раздаются взрывы", — говорится в сообщении в 02:19.

Параллельно глава ОВА Олег Кипер написал, что над городом вражеские беспилотники. Еще через несколько минут взрывы в городе подтвердил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.

Перед этим Воздушные силы ВСУ фиксировали, что в направлении Одесской области в непосредственно Одессы летели дроны россиян.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:25 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что вечером 26 января, россияне атаковали "Шахедом" Кривой Рог. Вражеский дрон влетел в дом, в результате чего произошел пожар.

Кроме того, в тот же день оккупанты нанесли комбинированный удар по Харькову. Из-за атаки дронов и обстрела ракетами около 80% города осталось без света, а также повреждены дома и школы.