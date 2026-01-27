Відео
Головна Одеса В Одесі пролунали вибухи

В Одесі пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 02:25
Вибухи в Одесі 27 січня через дрони
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 27 січня. Росіяни намагаються атакувати місто ударними безпілотниками.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Одеса" і пише глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Звуки вибухів в Одесі в ніч проти 27 січня

"В Одесі лунають вибухи", — йдеться у повідомленні о 02:19.

Паралельно глава ОВА Олег Кіпер написав, що над містом ворожі безпілотники. Ще через кілька хвилин вибухи у місті підтвердив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ фіксували, що в напрямку Одеської області в безпосередньо Одеси летіли дрони росіян.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:25 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Одеса під ударом дронів 27 січня - у місті лунають вибухи
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ввечері 26 січня, росіяни атакували "Шахедом" Кривий Ріг. Ворожий дрон влетів у будинок, внаслідок чого сталася пожежа.

Окрім того, того ж дня окупанти завдали комбінований удар по Харкову. Через атаку дронів і обстріл ракетами близько 80% міста залишилося без світла, а також пошкоджено будинки та школи.

 

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
