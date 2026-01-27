Вибухи в Одесі 27 січня через дрони

В Одесі пролунали вибухи
Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 27 січня. Росіяни намагаються атакувати місто ударними безпілотниками.
Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Одеса" і пише глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
Звуки вибухів в Одесі в ніч проти 27 січня
"В Одесі лунають вибухи", — йдеться у повідомленні о 02:19.
Паралельно глава ОВА Олег Кіпер написав, що над містом ворожі безпілотники. Ще через кілька хвилин вибухи у місті підтвердив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ фіксували, що в напрямку Одеської області в безпосередньо Одеси летіли дрони росіян.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:25 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що ввечері 26 січня, росіяни атакували "Шахедом" Кривий Ріг. Ворожий дрон влетів у будинок, внаслідок чого сталася пожежа.
Окрім того, того ж дня окупанти завдали комбінований удар по Харкову. Через атаку дронів і обстріл ракетами близько 80% міста залишилося без світла, а також пошкоджено будинки та школи.
