Взрывы в Одессе 9 февраля из-за дронов

В Одессе прогремели взрывы
Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 00:32
Срочная новость
Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 9 февраля. Россияне прямо сейчас пытаются атаковать город дронами.
Об этом в Telegram сообщает начальник Одесской МВА Сергей Лысак.
Реклама
Читайте также:
Звуки взрывов в Одессе 9 февраля
"В городе шумно! Находитесь в безопасных местах", - написал Лысак в 00:24.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в акватории Черного моря зафиксирована группа дронов, которые летели в направлении Одессы. В момент взрывов военные призвали одесситов оставаться в укрытиях, поскольку беспилотники уже находились над городом.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама