Взрывы в Одессе 9 февраля из-за дронов

Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 9 февраля. Россияне прямо сейчас пытаются атаковать город дронами.

Об этом в Telegram сообщает начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

Звуки взрывов в Одессе 9 февраля

"В городе шумно! Находитесь в безопасных местах", - написал Лысак в 00:24.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в акватории Черного моря зафиксирована группа дронов, которые летели в направлении Одессы. В момент взрывов военные призвали одесситов оставаться в укрытиях, поскольку беспилотники уже находились над городом.

