Вибухи в Одесі 9 лютого через дрони

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 9 лютого. Росіяни прямо зараз намагаються атакувати місто дронами.

Про це у Telegram повідомляє начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Звуки вибухів в Одесі 9 лютого

"В місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях", — написав Лисак о 00:24.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у акваторії Чорного моря зафіксовано групу дронів, які летіли в напрямку Одеси. В момент вибухів військові закликали одеситів залишатися в укриттях, оскільки безпілотники вже перебували над містом.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:32 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

