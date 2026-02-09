Відео
Головна Одеса В Одесі пролунали вибухи

В Одесі пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 00:32
Вибухи в Одесі 9 лютого через дрони
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: кадр із відео

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 9 лютого. Росіяни прямо зараз намагаються атакувати місто дронами.

Про це у Telegram повідомляє начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Звуки вибухів в Одесі 9 лютого

"В місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях", — написав Лисак о 00:24.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у акваторії Чорного моря зафіксовано групу дронів, які летіли в напрямку Одеси. В момент вибухів військові закликали одеситів залишатися в укриттях, оскільки безпілотники вже перебували над містом.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:32 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Одеса під ударом дронів 9 лютого
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, 8 лютого у Києві двічі за вечір було чути звуки вибухів. Це сталося у ті моменти, коли росіяни запускали по Україні балістичні ракети.

Також ми писали, що зранку 8 лютого сильні вибухи пролунали у Львові. Ворог намагався атакувати місто дронами.

Одеса вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
