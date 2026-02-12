Взрывы в Одессе 12 февраля — что известно

В Одессе прогремели взрывы — что известно
В Одессе прогремела серия мощных взрывов вечером 12 февраля. Город и область находятся под атакой российских беспилотников.
Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.
Атака российских БпЛА на Одессу
Вечером 12 февраля российская армия запустила по городу и области ударные БпЛА. В ВС ВСУ сообщили о движении вражеских целей из акватории Черного моря в направлении Одессы.
Жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя сигнала воздушной тревоги.
Как сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак, в результате российской атаки известно о повреждении инфраструктуры и жилых кварталов.
"Произошло попадание в многоэтажный дом: повреждена квартира на верхних этажах, без дальнейшего возгорания.
Также поврежден объект рекреационной инфраструктуры, где произошло возгорание хозяйственных построек. В другом районе города в результате атаки возник пожар на территории объекта торговли. Информация о пострадавших уточняется", — сообщил Лысак.
Напомним, в ночь на 12 февраля российская армия атаковала Украину баллистикой и дронами.
Ранее президент Владимир Зеленский назвал главную цель атак оккупантов.
