В Одессе прогремели взрывы — что известно

В Одессе прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 22:51
Взрывы в Одессе 12 февраля — что известно
Спасатель. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Одессе прогремела серия мощных взрывов вечером 12 февраля. Город и область находятся под атакой российских беспилотников.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Атака российских БпЛА на Одессу

Вечером 12 февраля российская армия запустила по городу и области ударные БпЛА. В ВС ВСУ сообщили о движении вражеских целей из акватории Черного моря в направлении Одессы.

Жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя сигнала воздушной тревоги.

Атака дронів на Одесу
Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак, в результате российской атаки известно о повреждении инфраструктуры и жилых кварталов.

"Произошло попадание в многоэтажный дом: повреждена квартира на верхних этажах, без дальнейшего возгорания.
Также поврежден объект рекреационной инфраструктуры, где произошло возгорание хозяйственных построек. В другом районе города в результате атаки возник пожар на территории объекта торговли. Информация о пострадавших уточняется", — сообщил Лысак.

Атака дронів на Одесу - що відомо
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, в ночь на 12 февраля российская армия атаковала Украину баллистикой и дронами.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал главную цель атак оккупантов.

Одесса обстрелы дроны война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
