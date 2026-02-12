Відео
Головна Одеса У Одесі пролунали вибухи — що відомо

У Одесі пролунали вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 22:51
Вибухи в Одесі 12 лютого — що відомо
Термінова новина

У Одесі пролунала серія потужних вибухів ввечері 12 лютого. Місто та область перебувають під атакою російських безпілотників. В регіоні оголошено повітряну тривогу, а місцевих мешканців закликають перебувати в укриттях до припинення загрози.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на місцеві Telegram-канали, а також повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

"Увага! Одеса — в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!", — йдеться в заяву ПС ЗСУ.

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
