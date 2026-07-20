Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе прогремели взрывы: что известно о ракетном ударе

В Одессе прогремели взрывы: что известно о ракетном ударе

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 04:23
Ночью 20 июля 2026 года в Одессе раздались взрывы
Взрыв. Фото иллюстративное: AKamyshin/X

Ночью в понедельник, 20 июля, в Одессе раздались взрывы. В Одесской области продолжается воздушная тревога. Ее объявили из-за активности тактической авиации на южном направлении.

О ракетной угрозе сообщили Воздушные Силы ВС Украины, передает Новини.LIVE.

Что известно о взрывах в Одессе ночью 20 июля

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 04:02. В 04:07 военные предупредили о крылатых ракетах в акватории Черного моря, которые летели в сторону Одесской области. В 04:10 стало известно, что вражеские цели взяли курс на Черноморск, а в 04:14 — на Одессу.

Где еще объявили воздушную тревогу ночью 20 июля

Повітряна тривога вночі 20 липня 2026 року
Карта воздушных тревог по состоянию на 04:23 20 июля 2026 года

По состоянию на 04:23 воздушная тревога, кроме Одесской области, продолжается в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях. Также на карте воздушных тревог выделены красным цвета части Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Донецкой областей.

ОБНОВЛЕНО: В 04:24 Воздушные Силы ВС Украины сообщили о ракете и БпЛА в направлении Черноморска, в 04:25 — о крылатой ракете по Одессе, а в 04:29 — о цели на Одессу.

Читайте также:
Обстріл Одеси вночі 20 липня 2026 року
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого и министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николая Калашника сообщал, что 19 июля армия РФ нанесла удар по судну под флагом Гвинеи-Бисау вблизи Одессы. По состоянию на вечер было известно о шести погибших. Еще четверых членов экипажа искали, а восьмерых — эвакуировали и доставили в больницу в Одессе.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера сообщал, что за последние две недели Одесса пережиладесятки комбинированных ударов дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Погибших не менее 18, а раненых почти семь десятков. Среди травмированных есть дети.

обстрелы ракетный удар обстрел Одессы
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации