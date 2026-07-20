В Одессе прогремели взрывы: что известно о ракетном ударе

Взрыв. Фото иллюстративное: AKamyshin/X

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Ночью в понедельник, 20 июля, в Одессе раздались взрывы. В Одесской области продолжается воздушная тревога. Ее объявили из-за активности тактической авиации на южном направлении.

О ракетной угрозе сообщили Воздушные Силы ВС Украины, передает Новини.LIVE.

Что известно о взрывах в Одессе ночью 20 июля

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 04:02. В 04:07 военные предупредили о крылатых ракетах в акватории Черного моря, которые летели в сторону Одесской области. В 04:10 стало известно, что вражеские цели взяли курс на Черноморск, а в 04:14 — на Одессу.

Где еще объявили воздушную тревогу ночью 20 июля

Карта воздушных тревог по состоянию на 04:23 20 июля 2026 года

По состоянию на 04:23 воздушная тревога, кроме Одесской области, продолжается в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях. Также на карте воздушных тревог выделены красным цвета части Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Донецкой областей.

ОБНОВЛЕНО: В 04:24 Воздушные Силы ВС Украины сообщили о ракете и БпЛА в направлении Черноморска, в 04:25 — о крылатой ракете по Одессе, а в 04:29 — о цели на Одессу.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого и министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николая Калашника сообщал, что 19 июля армия РФ нанесла удар по судну под флагом Гвинеи-Бисау вблизи Одессы. По состоянию на вечер было известно о шести погибших. Еще четверых членов экипажа искали, а восьмерых — эвакуировали и доставили в больницу в Одессе.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера сообщал, что за последние две недели Одесса пережиладесятки комбинированных ударов дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Погибших не менее 18, а раненых почти семь десятков. Среди травмированных есть дети.