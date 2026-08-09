В Одессе прогремели взрывы: есть повреждения домов

Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: novosti.dn.ua

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В ночь на воскресенье, 9 августа, Одесса подверглась обстрелу. Армия РФ нанесла по городу комбинированный удар ракетами и дронами. Есть повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Сергея Лысака

Что известно об обстреле Одессы ночью 9 августа

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 03:16. Воздушные Силы ВС Украины сначала предупреждали о группе БпЛА с моря в направлении Черноморска. В 03:31 к дроновой угрозе добавилась баллистическая. В 03:32 военные предупредили о скоростной цели в Одесской области: ракета летела по северо-западному курсу. В 03:35 зафиксировали несколько групп БпЛА в направлении Черноморска, Лиманки и Одессы. В 03:38, 03:42, 03:45, 03:52, 03:59 военные отмечали, что в воздушном пространстве находятся ракеты в направлении Одессы, в 03:59 — предупредили об угрозе для Черноморска, а в 04:02 — сообщили о ракете в направлении Маяков. В 04:12 снова зафиксировали ракету: сначала она летела на Черноморск, но впоследствии изменила курс на Маяки. В 04:15 стало известно, что на Одессу, Черноморск и Овидиополь летят группы БпЛА.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в результате атаки РФ на Одессу 7 августа пострадал футбольный стадион "Черноморец". Атака повредила крышу, трибуны, остекление и фасадные конструкции. Матч украинской Премьер-лиги, который должен был состояться на этой спортивной арене, пришлось перенести.

Также Новини.LIVE со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВС Украины Дмитрия Плетенчука писал, что россияне регулярно запускают по Украине беспилотники с территории временно оккупированного Крыма. Оккупанты используют мобильные пусковые установки. Несмотря на то, что Силы обороны регулярно наносят удары по российским военным объектам, полностью остановить атаки сложно.