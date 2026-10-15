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Главная Одесса В Одессе прошло шествие, приуроченное к годовщине создания УПА

В Одессе прошло шествие, приуроченное к годовщине создания УПА

Ua ru
15 октября 2026 00:33
Репортаж
УПА исполняется 84 года — в Одессе прошло шествие в честь годовщины
Марш в Одессе, приуроченный к годовщине создания УПА. Фото: Новини.LIVE

В среду, 14 октября, в Одессе прошло шествие, приуроченное к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА). Участники акции собрались и почтили память воинов, сражавшихся за независимость Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Что известно об акции в честь годовщины УПА в Одессе

Отметим, что в этом году исполнилось уже 84 года со дня, который традиционно считается днем основания УПА, а именно — 14 октября 1942 года.

В связи с этим жители Одессы собрались в 18:30 на углу Преображенской и Дерибасовской улиц, чтобы принять участие в шествии в честь годовщины.

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Участники шествия в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В частности, участники акции почтили память воинов УПА, которые боролись за независимость Украины, а также выразили поддержку современным защитникам и защитницам, которые сегодня продолжают борьбу за украинское государство.

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Как сообщали Новини.LIVE, 1 января 2026 года лидеру украинского националистического движения Степану Бандере могло бы исполниться уже 117 лет. Как известно, он до сих пор представляет угрозу для российских оккупантов, империалистов и ностальгирующих по «Совку».

Также мы показывали, как выглядит могила Степана Бандеры, расположенная в немецком Мюнхене на кладбище Вальдфридгоф.

Одесса Украина акция УПА память
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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