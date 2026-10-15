УПА вже 84 роки - в Одесі пройшла хода на честь річниці

Хода в Одесі до річниці створення УПА. Фото: Новини.LIVE

У середу 14 жовтня, в Одесі пройшла хода до річниці створення Української повстанської армії (УПА). Учасники акції зібралися та вшанували пам'ять воїнів, які боролися за незалежність України.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Що відомо про акцію на честь річниці УПА в Одесі

Зауважимо, що цьогоріч пройшло вже 84 роки від дати, яку традиційно вважають днем заснування УПА, а саме — 14 жовтня 1942 року.

У зв'язку з цим люди в Одесі зібралися о 18:30 на розі Преображенської та Дерибасівської, щоб взяти участь у ході на честь річниці.

Учасники ходи в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зокрема, учасники акції вшанували пам'ять воїнів УПА, які боролися за незалежність України, а також висловили підтримку сучасним захисникам та захисницям, які сьогодні продовжують боротьбу за українську державу.

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Хода в Одесі. Фото: Новини.LIVE

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