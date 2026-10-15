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Головна Одеса В Одесі відбулась хода до річниці створення УПА

В Одесі відбулась хода до річниці створення УПА

Ua ru
15 жовтня 2026 00:33
Репортаж
УПА вже 84 роки - в Одесі пройшла хода на честь річниці
Хода в Одесі до річниці створення УПА. Фото: Новини.LIVE

У середу 14 жовтня, в Одесі пройшла хода до річниці створення Української повстанської армії (УПА). Учасники акції зібралися та вшанували пам'ять воїнів, які боролися за незалежність України.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Що відомо про акцію на честь річниці УПА в Одесі

Зауважимо, що цьогоріч пройшло вже 84 роки від дати, яку традиційно вважають днем заснування УПА, а саме — 14 жовтня 1942 року.

У зв'язку з цим люди в Одесі зібралися о 18:30 на розі Преображенської та Дерибасівської, щоб взяти участь у ході на честь річниці.

Річниця УПА - в Одесі пройшла хода 14 жовтня
Учасники ходи в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зокрема, учасники акції вшанували пам'ять воїнів УПА, які боролися за незалежність України, а також висловили підтримку сучасним захисникам та захисницям, які сьогодні продовжують боротьбу за українську державу.

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Хода в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, 1 січня 2026 року лідеру українського націоналістичного руху Степану Бандері могло б виповнитися вже 117 років. Як відомо, він досі є загрозою для російських окупантів, імперців та стужених за "Совком".

Також ми показували, як виглядає могила Степана Бандери, яка розташована в німецькому Мюнхені на кладовищі Вальдфрідгоф.

Одеса Україна акція УПА пам'ять
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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