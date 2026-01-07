В Одессе раздаются взрывы, сегодня, 7 января

В Одессе раздаются взрывы — что известно об угрозе
В Одесской области, прямо сейчас, 7 января, раздаются взрывы. Враг атакует регион ударными дронами. Информации о последствиях пока нет.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Одессе
Сегодня, 7 января, в Одессе прогремела серия взрывов, вероятно звуки доносятся из области. Враг снова атакует регион дронами с Черного моря. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в направлении Черноморска. Информации о последствиях по состоянию на сейчас нет.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.
