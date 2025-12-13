Оккупанты РФ в третий раз за сутки атаковали Одессу — что известно

В Одессе раздаются взрывы — в некоторых районах пропал свет
Дата публикации 13 декабря 2025 00:08
Срочная новость
В Одессе после объявления воздушной тревоги снова прозвучало несколько взрывов. Ранее в этот день оккупанты атаковали город баллистическими ракетами.
О взрывах сообщают корреспонденты Суспільне и Новини.LIVE.
Что известно на данный момент
Пока не поступало никакой официальной информации о последствиях ударов или причинах взрывов. Однако наша корреспондентка в Одессе сообщает, что сразу после взрывов в ее районе исчез свет.
Новость дополняется...
