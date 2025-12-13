Видео
В Одессе раздаются взрывы — в некоторых районах пропал свет

В Одессе раздаются взрывы — в некоторых районах пропал свет

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 00:08
Оккупанты РФ в третий раз за сутки атаковали Одессу — что известно
Срочная новость

В Одессе после объявления воздушной тревоги снова прозвучало несколько взрывов. Ранее в этот день оккупанты атаковали город баллистическими ракетами.

О взрывах сообщают корреспонденты Суспільне и Новини.LIVE.

Читайте также:

Что известно на данный момент

Пока не поступало никакой официальной информации о последствиях ударов или причинах взрывов. Однако наша корреспондентка в Одессе сообщает, что сразу после взрывов в ее районе исчез свет.

Новость дополняется...

Одесса взрыв война в Украине атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
