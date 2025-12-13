Окупанти РФ втретє за добу атакували Одесу — що відомо

Вибух після атаки окупантів РФ. Ілюстративне фото: Соцмережі

В Одесі після оголошення повітряної тривоги знову пролунало декілька вибухів. Раніше цього дня окупанти атакували місто балістичними ракетами.

Про вибухи повідомляють кореспонденти Суспільне та Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що відомо на цей момент

Наразі не надходило жодної офіційної інформації про наслідки ударів чи причини вибухів. Проте наша кореспондентка в Одесі повідомляє, що відразу після вибухів у її районі зникло світло.

Новина доповнюється...