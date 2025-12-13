Відео
Головна Одеса В Одесі лунають вибухи — в деяких районах зникло світло

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 00:08
Окупанти РФ втретє за добу атакували Одесу — що відомо
Вибух після атаки окупантів РФ. Ілюстративне фото: Соцмережі

В Одесі після оголошення повітряної тривоги знову пролунало декілька вибухів. Раніше цього дня окупанти атакували місто балістичними ракетами.

Про вибухи повідомляють кореспонденти Суспільне та Новини.LIVE.

Читайте також:

Що відомо на цей момент

Наразі не надходило жодної офіційної інформації про наслідки ударів чи причини вибухів. Проте наша кореспондентка в Одесі повідомляє, що відразу після вибухів у її районі зникло світло. 

Новина доповнюється...

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
