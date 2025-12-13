Окупанти РФ втретє за добу атакували Одесу — що відомо

В Одесі лунають вибухи — в деяких районах зникло світло
Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 00:08
Вибух після атаки окупантів РФ. Ілюстративне фото: Соцмережі
В Одесі після оголошення повітряної тривоги знову пролунало декілька вибухів. Раніше цього дня окупанти атакували місто балістичними ракетами.
Про вибухи повідомляють кореспонденти Суспільне та Новини.LIVE.
Реклама
Читайте також:
Що відомо на цей момент
Наразі не надходило жодної офіційної інформації про наслідки ударів чи причини вибухів. Проте наша кореспондентка в Одесі повідомляє, що відразу після вибухів у її районі зникло світло.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама