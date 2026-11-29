Военный осматривает обломки дрона и последствия попадания в дом. Фото: Нацполиция Одесской области. Коллаж: Новини.LIVE

В Одессе в результате ночной атаки российских войск сегодня, 29 ноября, повреждены семь жилых домов. В квартирах и подъездах выбито почти полторы сотни окон, также повреждены автомобили. На месте попадания продолжают работать коммунальные службы, а жителям предоставляют консультации по получению компенсаций.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет, Одесскую областную прокуратуру и Национальную полицию Одесской области.

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Сотрудник правоохранительных органов осматривает обломки беспилотника возле поврежденного жилого дома. Фото: Нацполиция

Поврежденные дома в Одессе

По информации горсовета, в Приморском районе Одессы россияне повредили семь жилых домов. В частности, оккупанты попали в 14-этажное здание, где между четвертым и пятым этажами возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание ещё ночью.

Сотрудники коммунальных служб привезли материалы для закрытия выбитых окон в домах. Фото: Одесский горсовет

По предварительным данным, две квартиры получили существенные повреждения. Всего в квартирах и подъездах семи домов выбито 146 окон. Также россияне повредили фасад многоэтажки и два припаркованных рядом автомобиля.

Пострадавшие в результате атаки

По уточненным данным прокуратуры, в результате атаки россиян погибла 74-летняя женщина, еще пять человек получили ранения. Медики оказали помощь 41-летней женщине на месте. Еще одна пострадавшая, которой 48 лет, находится в больнице в состоянии средней тяжести. Состояние 36-летнего и 77-летнего мужчин медики оценивают как тяжелое. Данные еще одной раненой в настоящее время устанавливаются.

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Помощь жителям Одессы

На месте продолжают работать коммунальные службы и городской оперативный штаб. Жителей консультируют по вопросам доступной помощи и оформления компенсаций за поврежденное имущество. В рамках государственной программы "єВідновлення" одесситы могут получить компенсацию за поврежденное жилье, а в рамках городской программы "Несокрушимая Одесса" — помощь на восстановление окон и дверей.

Коммунальщики готовят деревянные плиты для закрытия поврежденных оконных проемов. Фото: Одесский горсовет

Жители могут обратиться в Приморскую районную администрацию по адресу: ул. Канатная, 134. Телефоны для консультаций: (066) 736-95-01 и (048) 705-75-45.

Расследование военного преступления

Полицейские продолжают фиксировать последствия атаки, собирают доказательства, опрашивают жителей и обеспечивают правопорядок. Правоохранители также призывают одесситов не прикасаться к обломкам беспилотников, поскольку они могут взорваться.

Сотрудник правоохранительных органов фиксирует доказательства военного преступления россиян на месте попадания в Одессе. Фото: Нацполиция

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование проводят сотрудники СБУ в Одесской области.

Атака на Одесскую область

Российские захватчики также ночью атаковали три складских помещения в Одесском регионе, где хранились детские игрушки и бытовая техника. Там вспыхнул масштабный пожар. Кроме того, в Одесском районе оккупанты повредили здание фермерского хозяйства, где загорелись тюки с сеном. Ликвидация последствий атак продолжается до сих пор.

Ранее, 28 ноября, в День памяти жертв голодоморов, россияне атаковали склад с зерном в Одесской области. Оккупанты повредили кровлю помещения и уничтожили большую часть зерна, которое там хранилось. Пострадавших не было.