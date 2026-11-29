Військовий оглядає рештки дрона, наслідки влучання в будинок. Фото: Нацполіція Одещини. Колаж: Новини.LIVE

В Одесі внаслідок нічної атаки росіян сьогодні, 29 листопада, пошкоджено сім житлових будинків. У квартирах та під'їздах вибито майже півтори сотні вікон, також пошкоджено автомобілі. На місці влучання продовжують працювати комунальні служби, а мешканцям надають консультації щодо отримання компенсацій.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду, Одеську обласну прокуратуру та Національну поліцію Одещини.

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Правоохоронець оглядає уламки безпілотника біля пошкодженого житлового будинку. Фото: Нацполіція

Пошкоджені будинки в Одесі

За інформацією міськради, у Приморському районі Одеси росіяни пошкодили сім житлових будинків. Зокрема, окупанти влучили у 14-поверхівку, де між четвертим та п'ятим поверхами виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання ще вночі.

Працівники комунальних служб привезли матеріали для закриття вибитих вікон у будинках. Фото: Одеська міськрада

За попередніми даними, дві квартири зазнали суттєвих пошкоджень. Загалом у квартирах та під'їздах семи будинків вибито 146 вікон. Також росіяни пошкодили фасад багатоповерхівки та два припарковані поруч автомобілі.

Поранені внаслідок атаки

За уточненими даними прокуратури, внаслідок атаки росіян загинула 74-річна жінка, ще п'ятеро людей дістали поранення. Медики надали допомогу 41-річній жінці на місці. Ще одна потерпіла, якій 48 років, перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості. Стан 36-річного та 77-річного чоловіків медики оцінюють як тяжкий. Дані ще однієї пораненої наразі встановлюють.

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Росіяни пошкодили фасад та квартири багатоповерхівки у Приморському районі Одеси. Фото: Нацполіція

Допомога мешканцям Одеси

На місці продовжують працювати комунальні служби та міський оперативний штаб. Мешканців консультують щодо доступної допомоги та оформлення компенсацій за пошкоджене майно. За державною програмою "єВідновлення" одесити можуть отримати компенсацію за пошкоджене житло, а за міською програмою "Незламна Одеса" — допомогу на відновлення вікон і дверей.

Комунальники готують деревні плити для закриття пошкоджених віконних отворів. Фото: Одеська міськрада

Мешканці можуть звернутися до Приморської районної адміністрації за адресою: вул. Канатна, 134. Телефони для консультацій: (066) 736-95-01 та (048) 705-75-45.

Розслідування воєнного злочину

Поліцейські продовжують фіксувати наслідки атаки, збирають докази, опитують мешканців та забезпечують правопорядок. Правоохоронці також закликають одеситів не торкатися уламків безпілотників, оскільки вони можуть вибухнути.

Правоохоронець фіксує докази воєнного злочину росіян на місці влучання в Одесі. Фото: Нацполіція

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування здійснюють співробітники СБУ в Одеській області.

Атака на Одещину

Російські загарбники також вночі атакували три складські приміщення в Одеському регіоні, де зберігали дитячі іграшки та побутову техніку. Там спалахнула масштабна пожежа. Крім того, в Одеському районі окупанти пошкодили будівлю фермерського господарства, де загорілися тюки із сіном. Ліквідація наслідків атак досі триває.

Раніше, 28 листопада, у День пам'яті жертв голодоморів, росіяни атакували склад із зерном на Одещині. Окупанти пошкодили покрівлю приміщення та знищили більшу частину зерна, яке там зберігалося. Обійшлося без постраждалих.