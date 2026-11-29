В Одесі росіяни пошкодили сім будинків: нові дані про наслідки атаки
В Одесі внаслідок нічної атаки росіян сьогодні, 29 листопада, пошкоджено сім житлових будинків. У квартирах та під'їздах вибито майже півтори сотні вікон, також пошкоджено автомобілі. На місці влучання продовжують працювати комунальні служби, а мешканцям надають консультації щодо отримання компенсацій.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду, Одеську обласну прокуратуру та Національну поліцію Одещини.
Пошкоджені будинки в Одесі
За інформацією міськради, у Приморському районі Одеси росіяни пошкодили сім житлових будинків. Зокрема, окупанти влучили у 14-поверхівку, де між четвертим та п'ятим поверхами виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання ще вночі.
За попередніми даними, дві квартири зазнали суттєвих пошкоджень. Загалом у квартирах та під'їздах семи будинків вибито 146 вікон. Також росіяни пошкодили фасад багатоповерхівки та два припарковані поруч автомобілі.
Поранені внаслідок атаки
За уточненими даними прокуратури, внаслідок атаки росіян загинула 74-річна жінка, ще п'ятеро людей дістали поранення. Медики надали допомогу 41-річній жінці на місці. Ще одна потерпіла, якій 48 років, перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості. Стан 36-річного та 77-річного чоловіків медики оцінюють як тяжкий. Дані ще однієї пораненої наразі встановлюють.
Допомога мешканцям Одеси
На місці продовжують працювати комунальні служби та міський оперативний штаб. Мешканців консультують щодо доступної допомоги та оформлення компенсацій за пошкоджене майно. За державною програмою "єВідновлення" одесити можуть отримати компенсацію за пошкоджене житло, а за міською програмою "Незламна Одеса" — допомогу на відновлення вікон і дверей.
Мешканці можуть звернутися до Приморської районної адміністрації за адресою: вул. Канатна, 134. Телефони для консультацій: (066) 736-95-01 та (048) 705-75-45.
Розслідування воєнного злочину
Поліцейські продовжують фіксувати наслідки атаки, збирають докази, опитують мешканців та забезпечують правопорядок. Правоохоронці також закликають одеситів не торкатися уламків безпілотників, оскільки вони можуть вибухнути.
Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування здійснюють співробітники СБУ в Одеській області.
Атака на Одещину
Російські загарбники також вночі атакували три складські приміщення в Одеському регіоні, де зберігали дитячі іграшки та побутову техніку. Там спалахнула масштабна пожежа. Крім того, в Одеському районі окупанти пошкодили будівлю фермерського господарства, де загорілися тюки із сіном. Ліквідація наслідків атак досі триває.
Раніше, 28 листопада, у День пам'яті жертв голодоморів, росіяни атакували склад із зерном на Одещині. Окупанти пошкодили покрівлю приміщення та знищили більшу частину зерна, яке там зберігалося. Обійшлося без постраждалих.