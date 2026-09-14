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Главная Одесса В Одессе школьников просят оставить дома: заявление департамента

В Одессе школьников просят оставить дома: заявление департамента

Ua ru
14 сентября 2026 09:23
В Одессе родителей просят не отправлять детей в школы во время тревоги
Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе продолжается длительная воздушная тревога, в связи с чем родителей призывают не торопиться отправлять детей в учебные заведения. Если есть возможность, школьников рекомендуют оставить дома. Для детей, которых некому оставить дома, будут работать дежурные группы. Во время тревоги они будут находиться в укрытиях учебных заведений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на департамент образования и науки Одесского городского совета.

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Что говорят родителям

В Департаменте образования Одесского городского совета обратились к родителям с просьбой дождаться отбоя воздушной тревоги. Там также советуют обратить внимание на самочувствие ребенка и, по возможности, оставить его сегодня дома. В то же время для школьников, которых родители не могут оставить дома, в учебных заведениях будут работать дежурные группы. Во время воздушной тревоги дети будут находиться в укрытиях.

Работа после отбоя

После отбоя каждое учебное заведение будет работать в соответствии с обстановкой безопасности и утвержденным алгоритмом. О режиме работы родителей сообщат в классных и родительских чатах. В департаменте подчеркнули, что безопасность детей сейчас является приоритетом.

"Сегодня безопасность детей — превыше всего. Берегите себя и своих детей!", — говорится в сообщении.

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Тревоги в Одесской области

За ночь в Одесской области несколько раз раздался сигнал воздушной тревоги. Первая прозвучала в Одесском и Белгород-Днестровском районах в 23:01 13 сентября из-за ракетной угрозы. В 23:15 сообщили о пусках КАБ тактической авиацией. Отбой объявили в 23:25. Следующую ракетную угрозу объявили в 00:39 14 сентября в Одесском и Белгород-Днестровском районах. Отбой в обоих районах прозвучал в 01:00.

Утром тревоги из-за дронов начали объявлять снова. В 05:46 угрозу со стороны дронов объявили в Одесском районе, а в 05:47 сообщили об ударных БПЛА, которые направлялись курсом на Белгород-Днестровский район. В 06:26 угрозу со стороны дронов объявили в Березовском и Раздельнянском районах. В 07:02 — в Подольском районе.

В 08:23 в Одесском районе объявили ракетную угрозу. Уже в 08:58 там снова сообщили об угрозе со стороны дронов. В 09:00 стало известно об ударных БПЛА в районе Ширяево, которые двигались по северному курсу.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе завершили поисково-спасательные работы в 25-этажном здании, которое россияне атаковали утром 12 сентября. Спасатели разбирали разрушенные конструкции на верхних этажах и искали людей под завалами. На 21-м этаже обнаружили тела двух погибших.

Также Новини.LIVE писали, что россияне в ночь и утром 13 сентября массированно атаковали Одессу. В одном из поврежденных домов во время взрыва находилась семья с детьми. Люди не успели спуститься на парковку, а после удара квартиру заполнил дым и вылетели окна.

Одесса Новости Одессы воздушная тревога обучение школа
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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