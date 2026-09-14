В Одесі батьків просять не вести дітей до шкіл під час тривоги

Діти в школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі триває довготривала повітряна тривога, через що батьків закликають не поспішати вести дітей до закладів освіти. Якщо є можливість, школярів радять залишити вдома. Для дітей, яких немає кому залишити вдома, працюватимуть чергові групи. Під час тривоги вони перебуватимуть в укриттях закладів освіти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на департамент освіти та науки Одеської міської ради.

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Що кажуть батькам

У Департаменті освіти Одеської міської ради звернулися до батьків із проханням дочекатися відбою повітряної тривоги. Там також радять звернути увагу на самопочуття дитини та, за можливості, залишити її сьогодні вдома. Водночас для школярів, яких батьки не можуть залишити вдома, у закладах освіти працюватимуть чергові групи. Під час повітряної тривоги діти перебуватимуть в укриттях.

Робота після відбою

Після відбою кожен заклад освіти працюватиме відповідно до безпекової ситуації та затвердженого алгоритму. Про режим роботи батьків повідомлять у класних і батьківських чатах. У департаменті наголосили, що безпека дітей зараз є пріоритетом.

"Сьогодні безпека дітей — понад усе. Бережіть себе та своїх дітей!", — йдеться у повідомленні.

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Тривоги на Одещині

За ніч на Одещині кілька разів лунав сигнал повітряної тривоги. Перша пролунала в Одеському та Білгород-Дністровському районах пролунала о 23:01 13 вересня через ракетну загрозу. О 23:15 повідомили про пуски КАБ тактичною авіацією. Відбій оголосили о 23:25. Наступну ракетну загрозу оголосили о 00:39 14 вересня в Одеському та Білгород-Дністровському районах. Відбій в обох районах пролунав о 01:00.

Вранці тривоги через дрони почали оголошувати знову. О 05:46 дронову загрозу оголосили в Одеському районі, а о 05:47 повідомили про ударні БпЛА, які прямували курсом на Білгород-Дністровський район. О 06:26 дронову загрозу оголосили в Березівському та Роздільнянському районах. О 07:02 — у Подільському районі.

О 08:23 в Одеському районі оголосили ракетну загрозу. Уже о 08:58 там знову повідомили про дронову небезпеку. О 09:00 стало відомо про ударні БпЛА в районі Ширяєвого, які рухалися північним курсом.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи у 25-поверхівці, яку росіяни атакували вранці 12 вересня. Рятувальники розбирали зруйновані конструкції на верхніх поверхах і шукали людей під завалами. На 21-му поверсі знайшли тіла двох загиблих.

Також Новини.LIVE писали, що росіяни в ніч та вранці 13 вересня масовано атакували Одесу. В одному з пошкоджених будинків під час вибуху перебувала родина з дітьми. Люди не встигли спуститися до паркінгу, а після удару квартиру заповнив дим та повилітали вікна.