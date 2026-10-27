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Главная Одесса В Одессе скончался бывший глава горсовета Леонид Чернега

В Одессе скончался бывший глава горсовета Леонид Чернега

Ua ru
27 октября 2026 09:14
Скончался бывший председатель Одесского горсовета Леонид Чернега Думская
Бывший мэр Одессы Леонид Чернега. Фото: Думская

В Одессе скончался бывший глава городского совета Леонид Чернега. Ему было 82 года. Он возглавлял горсовет и исполнительный комитет в первые годы независимости Украины, когда город переживал сложные экономические и политические изменения.

О смерти бывшего руководителя сообщили в Одесском городском совете, передает Новини.LIVE.

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Смерть Леонида Чернеги

Леонид Чернега скончался на 83-м году жизни . С 1992 по 1994 год он возглавлял Одесский городской совет и его исполнительный комитет. Это был сложный период после распада Советского Союза, когда Украина только формировала собственную систему государственного управления, а города приспосабливались к новым экономическим условиям.

В Одесском городском совете отметили, что работа Чернеги стала частью истории местного самоуправления города. Его смерть назвали печальной новостью для бывших коллег и всех, кто знал его лично.

Что известно о Чернеге

Леонид Чернега родился 8 февраля 1944 года. Высшее образование получил в Одесском институте народного хозяйства. Свою трудовую деятельность начал на заводе "Кислородмаш", где сначала работал конструктором, а впоследствии стал начальником цеха.

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Позже Чернега перешел на партийную и управленческую работу. Он был вторым секретарем Ильичевского райкома Компартии Украины, возглавлял Ильичевский райисполком Одессы, а также работал заместителем председателя Одесского горисполкома Валентина Симоненко.

В 1992 году депутаты Одесского городского совета избрали его председателем совета. Одновременно он возглавлял городской исполнительный комитет. На этой должности Чернега проработал два года. В 1994 году в Одессе состоялись первые прямые выборы городского головы. Чернега решил баллотироваться, однако уступил Эдуарду Гурвицу.

После завершения работы в городской администрации он перешел в бизнес. В частности, занимал должность заместителя президента концерна "Мирмекс", а впоследствии возглавил одну из строительных компаний Одессы.

Как сообщали Новини.LIVE, 1 апреля в Одессе простились с Владимиром Комаровым. Церемония состоялась в Свято-Пантелеймоновском мужском монастыре. Провести его в последний путь пришли родные, друзья и жители города. Близкие говорят — вместе с ним ушла часть души Одессы.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе простились с депутатом горсовета Александром Иваницким. Церемония состоялась на Втором христианском кладбище. Тело депутата нашли в автомобиле утром 20 апреля в Приморском районе Одессы. По предварительным данным, он погиб в результате самоубийства с применением огнестрельного оружия.

Одесса смерть городской совет Новости Одессы мер
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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