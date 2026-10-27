Колишній мер Одеси Леонід Чернега. Фото: Думская

В Одесі пішов із життя колишній очільник міської ради Леонід Чернега. Йому було 82 роки. Він керував міськрадою та виконавчим комітетом у перші роки незалежності України, коли місто переживало складні економічні й політичні зміни.

Про смерть колишнього керівника повідомили в Одеській міській раді, передає Новини.LIVE.

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Смерть Леоніда Чернеги

Леонід Чернега помер на 83-му році життя. З 1992 до 1994 року він очолював Одеську міську раду та її виконавчий комітет. Це був складний період після розпаду Радянського Союзу, коли Україна лише формувала власну систему державного управління, а міста пристосовувалися до нових економічних умов.

В Одеській міській раді зазначили, що робота Чернеги стала частиною історії місцевого самоврядування міста. Його смерть назвали сумною звісткою для колишніх колег та всіх, хто знав його особисто.

Що відомо про Чернегу

Леонід Чернега народився 8 лютого 1944 року. Вищу освіту здобув в Одеському інституті народного господарства. Свою трудову діяльність розпочав на заводі "Кислородмаш", де спочатку працював конструктором, а згодом став начальником цеху.

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Пізніше Чернега перейшов на партійну та управлінську роботу. Він був другим секретарем Іллічівського райкому Компартії України, очолював Іллічівський райвиконком Одеси, а також працював заступником голови Одеського міськвиконкому Валентина Симоненка.

У 1992 році депутати Одеської міської ради обрали його головою ради. Одночасно він керував міським виконавчим комітетом. На цій посаді Чернега пропрацював два роки. У 1994 році в Одесі відбулися перші прямі вибори міського голови. Чернега вирішив балотуватися, однак поступився Едуарду Гурвіцу.

Після завершення роботи в міській владі він перейшов у бізнес. Зокрема, обіймав посаду заступника президента концерну "Мирмекс", а згодом очолив одну з будівельних компаній Одеси.

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