Петиция о строительстве легкого метро в Одессе: сколько подписей собрали

Вагоны метро. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе появилась новая электронная петиция с идеей запуска легкого метро. Пока что инициативу поддержали лишь несколько человек, но сбор подписей продолжается.

Петиция о запуске метро в городе появилась на сайте Одесского городского совета.

Петиция о метро в Одессе

Автор петиции — Владислав Тимченко. Сбор подписей продлится до 7 марта 2026 года. По состоянию на сейчас документ поддержали только четыре человека. Для того чтобы его рассмотрела городская власть, необходимо собрать 1000 подписей, поэтому авторам еще не хватает 996 голосов.

В тексте петиции говорится об идее легкого метро как альтернативы классическому подземному. Автор отмечает, что из-за сложной геологии Одессы, плотной исторической застройки и высокой стоимости работ подземный метрополитен является малореальным. Зато легкое метро предлагают строить преимущественно над землей — на эстакадах или в комбинированном формате с отдельными подземными участками.

По замыслу, такой вариант мог бы быть дешевле и быстрее в реализации. В то же время в петиции признают: пока проект существует только на уровне идей и дискуссий. Финансирования, утвержденного плана или конкретных сроков реализации нет.

Строительство метрополитена в Одессе: что известно

В то же время отметим, что идея метрополитена для Одессы не является новой. Еще при утверждении Генерального плана развития города до 2031 года предусматривали строительство метро. 30 ноября 2007 года специалист по вопросам транспорта комиссии по разработке "Генплана-2031" заявлял, что проект включает создание метрополитена в городе.

По этому плану метро должно было соединить спальный Пересыпский район с центром Одессы и южными районами, в частности Киевским. Общая длина ветки планировалась около 38 километров. В то же время уже тогда не было окончательно определено, идет ли речь о подземном или наземном варианте.

Впоследствии идея не получила поддержки среди городских властей. Однако в 2012 году, во время подготовки проекта "Одесса — 2022", чиновники снова публично заявляли о намерении строить метрополитен. Реальных шагов тогда также не сделали.

Напомним, мы сообщали о работе метро в Днепре в декабре 2025 года. Также писали, сколько стоит достройка метро на Виноградарь в Киеве.