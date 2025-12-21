Відео
Головна Одеса В Одесі знову пропонують побудувати метро — створено петицію

В Одесі знову пропонують побудувати метро — створено петицію

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 12:58
Петиція про будівництво легкого метро в Одесі: скільки підписів зібрали
Вагони метро. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі з’явилася нова електронна петиція з ідеєю запуску легкого метро. Поки що ініціативу підтримали лише кілька людей, але збір підписів триває.

Петиція про запуск метро в місті з'явилася на сайті Одеської міської ради.

Петиція про метро в Одесі

Автор петиції — Владислав Тимченко. Збір підписів триватиме до 7 березня 2026 року. Станом на зараз документ підтримали лише чотири людини. Для того аби його розглянула міська влада, необхідно зібрати 1000 підписів, тож авторам ще бракує 996 голосів.

У тексті петиції йдеться про ідею легкого метро як альтернативи класичному підземному. Автор зазначає, що через складну геологію Одеси, щільну історичну забудову та високу вартість робіт підземний метрополітен є малореальним. Натомість легке метро пропонують будувати переважно над землею — на естакадах або в комбінованому форматі з окремими підземними ділянками.

За задумом, такий варіант міг би бути дешевшим і швидшим у реалізації. Водночас у петиції визнають: наразі проєкт існує лише на рівні ідей і дискусій. Фінансування, затвердженого плану чи конкретних строків реалізації немає.

Будівництво метрополітену в Одесі: що відомо

Водночас зазначимо, що ідея метрополітену для Одеси не є новою. Ще під час затвердження Генерального плану розвитку міста до 2031 року передбачали будівництво метро. 30 листопада 2007 року спеціаліст з питань транспорту комісії з розробки "Генплану-2031" заявляв, що проєкт включає створення метрополітену в місті.

За цим планом метро мало з’єднати спальний Пересипський район із центром Одеси та південними районами, зокрема Київським. Загальна довжина гілки планувалася близько 38 кілометрів. Водночас уже тоді не було остаточно визначено, чи йдеться про підземний, чи наземний варіант.

Згодом ідея не отримала підтримки серед міської влади. Проте у 2012 році, під час підготовки проєкту "Одеса — 2022", чиновники знову публічно заявляли про намір будувати метрополітен. Реальних кроків тоді також не зробили.

Нагадаємо, ми повідомляли про роботу метро в Дніпрі у грудні 2025 року. Також писали, скільки коштує добудова метро на Виноградар в Києві.

Одеса метро Одеська область будівництво Новини Одеси метрополітен
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
