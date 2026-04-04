В Одессе опросили людей о НАТО: мнения горожан разные

Люди фотографируются возле разрушенного российской ракетой отеля "Одесса".

Сегодня, 4 апреля, отмечают день создания НАТО. Именно в этот день в Вашингтоне 12 стран подписали Североатлантический договор, который положил начало военно-политическому союзу для коллективной обороны. Он вступил в силу в 1949 году и стал основой системы безопасности в Европе и мире. Сегодня Альянс считается одним из самых мощных военно-политических союзов в мире.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, сможет ли НАТО защитить Украину в случае вступления.

Что думают одесситы о НАТО

Среди опрошенных есть те, кто не ожидает реальных изменений в случае вступления. Они объясняют это тем, как развивались события с начала полномасштабной войны, и не видят оснований рассчитывать на скорую помощь. Один из одесситов вспоминает начало полномасштабной войны и считает, что за это время уже можно было увидеть реальную позицию союзников. Именно поэтому он не ожидает, что вступление в НАТО изменит ситуацию.

"Если бы они ее хотели защитить, то они бы это сделали еще с начала войны. Тогда бы уже были какие-то реальные действия, а не просто разговоры", — сказал парень.

Женщина по имени Людмила не берется давать оценку. Она говорит, что этот вопрос не имеет для нее однозначного ответа, потому что не имеет соответствующего опыта. Такие темы, по ее словам, сложные даже для понимания.

"Я в НАТО не вступала, у меня такого опыта нет. И, честно говоря, я не знаю даже, что вам ответить на этот вопрос. Он очень сложный для обычного человека. Уже хочется действительно быстрее, чтобы закончилась война и мы жили в мире и спокойствии", — сказала Людмила.

А вот Владимир смотрит на это иначе. Он считает, что сотрудничество с Альянсом может дать стране новые возможности. По его мнению, опыт, полученный во время войны, можно развивать вместе с партнерами.

"Я думаю, что это даст возможность повысить обороноспособность нашего государства с помощью партнеров. Мы уже имеем опыт войны, и его можно масштабировать вместе с союзниками", — отметил Владимир.

Одесситка Ольга делает акцент на внутренних ресурсах. Она говорит, что без развития внутри страны ни одна помощь не даст ожидаемого результата. При этом не отрицает важность поддержки извне.

"Я бы делала ставку на внутренние ресурсы с привлечением иностранных инвестиций. Потому что без этого мы не сможем нормально развиваться, даже если будет помощь", — сказала Ольга.

Еще один человек среди опрошенных говорит, что союзники нужны, но это не то, что можно требовать или навязать. По его мнению, такие отношения строятся только добровольно.

"Союзники должны быть всегда и у всех. Но союзником никого не заставишь быть — это должно быть добровольно. Если кто-то не хочет, то ничего с этим не сделаешь", — сказал мужчина.

Одна из прохожих сразу отказывается говорить о политике. Она не хочет обсуждать такие темы и не считает их для себя приемлемыми.

"Политику я нет. Я не хочу это обсуждать и в это вникать. Это не моя тема", — сказала женщина.

Украина сильнее НАТО

Одессит Ян считает, что Украина уже сейчас имеет сильную армию. И не уверен, что вступление в НАТО что-то кардинально изменит.

"Я думаю, что ничего бы не изменилось. НАТО — это щит, но мы сильнее, чем каждая страна", — сказал Ян.

Ранее журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, что для них означает 1 апреля и нужно ли возвращать Юморину. Некоторые из горожан признаются, что сейчас этот праздник потерял свою актуальность. Люди говорят, что из-за войны уже не до развлечений и массовых мероприятий. В то же время в памяти остаются теплые воспоминания о тех временах, когда Одесса жила праздничным настроением.

Также корреспонденты Новини.LIVE спросили одесситов, влияет ли на них перевод часов и нужно ли его сохранять. Часть горожан признается, что уже настолько привыкла к переводу времени и не испытывает существенного дискомфорта. Некоторые даже находят в этом определенные положительные моменты.