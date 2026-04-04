В Одесі опитали людей про НАТО: думки містян різні

Люди фотографуються біля зруйнованого російською ракетою готелю "Одеса".

Сьогодні, 4 квітня, відзначають день створення НАТО. Саме цього дня у Вашингтоні 12 країн підписали Північноатлантичний договір, який започаткував військово-політичний союз для колективної оборони. Він набув чинності у 1949 році і став основою системи безпеки в Європі та світі. Сьогодні Альянс вважається одним із найпотужніших військово-політичних союзів у світі.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи зможе НАТО захистити Україну у разі вступу.

Що думають одесити про НАТО

Серед опитаних є ті, хто не очікує реальних змін у разі вступу. Вони пояснюють це тим, як розвивалися події від початку повномасштабної війни, і не бачать підстав розраховувати на швидку допомогу. Один із одеситів згадує початок повномасштабної війни і вважає, що за цей час уже можна було побачити реальну позицію союзників. Саме тому він не очікує, що вступ до НАТО змінить ситуацію.

"Якби вони її хотіли захистити, то вони б це зробили ще з початку війни. Тоді б вже були якісь реальні дії, а не просто розмови", — сказав хлопець.

Жінка на ім’я Людмила не береться давати оцінку. Вона говорить, що це питання не має для неї однозначної відповіді, бо не має відповідного досвіду. Такі теми, за її словами, складні навіть для розуміння.

"Я в НАТО не вступала, у мене такого досвіду немає. І, чесно кажучи, я не знаю навіть, що вам відповісти на це питання. Воно дуже складне для звичайної людини. Вже хочеться дійсно швидше, щоб закінчилася війна і ми жили в мирі і спокої", — сказала Людмила.

А от Володимир дивиться на це інакше. Він вважає, що співпраця з Альянсом може дати країні нові можливості. На його думку, досвід, отриманий під час війни, можна розвивати разом із партнерами.

"Я думаю, що це дасть можливість підвищити обороноздатність нашої держави за допомогою партнерів. Ми вже маємо досвід війни, і його можна масштабувати разом із союзниками", — зазначив Володимир.

Одеситка Ольга робить акцент на внутрішніх ресурсах. Вона говорить, що без розвитку всередині країни жодна допомога не дасть очікуваного результату. При цьому не заперечує важливість підтримки ззовні.

"Я би робила ставку на внутрішні ресурси із залученням закордонних інвестицій. Бо без цього ми не зможемо нормально розвиватися, навіть якщо буде допомога", — сказала Ольга.

Ще один чоловік серед опитаних говорить, що союзники потрібні, але це не те, що можна вимагати або нав’язати. На його думку, такі відносини будуються лише добровільно.

"Союзники повинні бути завжди і у всіх. Але союзником нікого не змусиш бути — це має бути добровільно. Якщо хтось не хоче, то нічого з цим не зробиш", — сказав чоловік.

Одна з перехожих одразу відмовляється говорити про політику. Вона не хоче обговорювати такі теми і не вважає їх для себе прийнятними.

"Політику я ні. Я не хочу це обговорювати і в це вникати. Це не моя тема", — сказала жінка.

Україна сильніша за НАТО

Одесит Ян вважає, що Україна вже зараз має сильну армію. І не впевнений, що вступ до НАТО щось кардинально змінить.

"Я думаю, що нічого б не змінилося. НАТО — це щит, але ми сильніше, ніж кожна країна", — сказав Ян.

