Полицейский составляет протокол в отношении мужчины. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе обычная прогулка с собакой закончилась травмами для 29-летней женщины и ее питомца. После ссоры с другим владельцем животного стаффордширский терьер без намордника сорвался с поводка и напал на её собаку. Одесситка пыталась защитить собаку, но сама пострадала. Теперь владельцу терьера грозит штраф и конфискация животного.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Одесской области.

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Нападение во время прогулки

По информации полиции, инцидент произошел на прошлой неделе на проспекте Небесной Сотни в Киевском районе Одессы. 29-летняя женщина выгуливала своего метиса, когда встретила 39-летнего мужчину с американским стаффордширским терьером. По словам одесситки, мужчина начал ругаться с ней из-за того, что она находилась в этом месте. Во время ссоры его собака, которая была без намордника, сорвалась с поводка и бросилась на её пса.

Женщина попыталась защитить своего питомца, однако получила травмы руки и колена. Ее собака получила множественные укусы в разных частях тела. На следующий день пострадавшая обратилась в полицию с заявлением на владельца терьера.

Что грозит владельцу собаки

Полицейские разыскали 39-летнего мужчину и составили на него административный протокол за нарушение правил содержания собак, что привело к травмированию человека и причинению ущерба его имуществу. Согласно части 3 статьи 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях владельцу грозит штраф до 3 400 гривен с конфискацией животного.

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Правила выгула собак

Полицейские напоминают, что владельцы должны выгуливать собак в специально отведенных местах, использовать поводки и намордники, особенно для пород, отнесенных к опасным. Животных нельзя оставлять без присмотра на придомовых территориях. Владельцам частных домов также необходимо позаботиться о надёжных ограждениях, чтобы собаки не могли самостоятельно выбегать на улицу. За нападение животного и причиненный им ущерб отвечает его владелец.

Новини.LIVE сообщали о травмировании собаки во время конфликта с сотрудниками ТЦК в Одессе. Военнослужащие забрали джек-рассел-терьера по кличке Тито, которого впоследствии разыскали и вернули владелице. После этого женщина показала, в каком состоянии находится ее питомец. Пес хромал и едва передвигался, ветеринары обнаружили ушиб одной задней лапы и заподозрили повреждение связок и сустава другой. По факту жестокого обращения с животным полиция возбудила уголовное дело.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что россияне атакуют дронами даже собак в прифронтовых районах. Часть пострадавших от войны животных военные вывезли в Одессу, где их приютил центр Animal SOS Odessa. Сейчас там находится около 50 собак, в том числе спасённых с фронта и после подрыва Каховской ГЭС. Из-за взрывов некоторые животные настолько напуганы, что боятся даже выходить из своих будок.