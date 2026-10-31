Поліцейський складає протокол на чоловіка. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі звичайна прогулянка із собакою закінчилася травмами для 29-річної жінки та її домашнього улюбленця. Після сварки з іншим власником тварини стафордширський тер'єр без намордника зірвався з повідка й напав на її пса. Одеситка намагалася захистити собаку, але сама постраждала. Тепер власнику тер'єра загрожує штраф і конфіскація тварини.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на поліцію Одеської області.

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Напад під час прогулянки

За інформацією поліції, інцидент стався минулого тижня на проспекті Небесної Сотні в Київському районі Одеси. 29-річна жінка вигулювала свого метиса, коли зустріла 39-річного чоловіка з американським стафордширським тер'єром. За словами одеситки, чоловік почав сваритися з нею через те, що вона перебувала в цьому місці. Під час суперечки його собака, яка була без намордника, зірвалася з повідка та кинулася на її пса.

Жінка спробувала захистити свого улюбленця, однак дістала травми руки та коліна. Її собака зазнала множинних укушених ран різних частин тіла. Наступного дня постраждала звернулася до поліції із заявою на власника тер'єра.

Що загрожує власнику собаки

Поліцейські розшукали 39-річного чоловіка та склали на нього адміністративний протокол за порушення правил утримання собак, що призвело до травмування людини та заподіяння шкоди її майну. За частиною 3 статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення власнику загрожує штраф до 3 400 гривень із конфіскацією тварини.

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Правила вигулу собак

Поліцейські нагадують, що власники повинні вигулювати собак у спеціально відведених місцях, використовувати повідки та намордники, особливо для порід, віднесених до небезпечних. Тварин не можна залишати без нагляду на прибудинкових територіях. Власникам приватних будинків також необхідно подбати про надійні огорожі, щоб собаки не могли самостійно вибігати на вулицю. За напад тварини та завдану нею шкоду відповідає її власник.

Новини.LIVE повідомляли про травмування собаки під час конфлікту з працівниками ТЦК в Одесі. Військовослужбовці забрали джек-рассел-тер'єра на прізвисько Тіто, якого згодом розшукали та повернули власниці. Після цього жінка показала, у якому стані перебуває її улюбленець. Пес кульгав і ледве пересувався, ветеринари виявили забій однієї задньої лапи та запідозрили пошкодження зв'язок і суглоба іншої. За фактом жорстокого поводження з твариною поліція відкрила кримінальне провадження.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що росіяни атакують дронами навіть собак у прифронтових районах. Частину постраждалих від війни тварин військові вивезли до Одеси, де їх прихистив центр Animal SOS Odessa. Зараз там перебуває близько 50 собак, зокрема врятованих із фронту та після підриву Каховської ГЕС. Через вибухи деякі тварини настільки налякані, що бояться навіть виходити зі своїх будок.