Україна
Головна Одеса На Одещині стріляли у собаку біля житлового будинку — що відомо

На Одещині стріляли у собаку біля житлового будинку — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 11:47
У Рені поранили безпритульного собаку: відкрито справу
Поранена собака. Фото: Бессарабія INFORM

На Одещині стріляли в безпритульного собаку. Інцидент стався вдень у дворі багатоповерхівки в місті Рені. Тварину поранили в хребет, вона втратила рух задніх лап. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вистріл в собаку

До поліції звернулася жителька Рені із заявою про те, що її сусід стріляв у безпритульного собаку у дворі багатоповерхівки. За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Тварину доправили до ветеринарної клініки. За попередніми висновками лікарів, собака отримала важке поранення хребта. Наразі вона не рухає задніми лапами, а наслідки травми можуть залишитися на все життя.

Заява зооволонтерів

Зооволонтери підозрюють у стрілянині військовослужбовця-кінолога, який мешкає у цьому ж будинку. За словами місцевих мешканок, чоловік раніше неодноразово погрожував "перестрілити всіх безпритульних тварин" у дворі. У день інциденту люди чули приглушені хлопки, а згодом побачили собаку, яка повзла на передніх лапах у бік гаражів.

Волонтерки зазначають, що постраждала тварина була простерилізована, вакцинована й не проявляла агресії. Разом із нею у дворі мешкали ще кілька собак, за якими доглядали містяни власним коштом.

"Ці собаки були простерилізовані, вакциновані й не агресивні. Він неодноразово казав, що перестріляє всіх тварин у дворі", — розповіли жінки.

Опіку над пораненою собакою взяв ізмаїльський зооволонтер Роман Таранухін. Він доправив тварину до ветеринарної клініки в Ізмаїлі, де рентген показав наявність стороннього тіла у спинномозковому каналі на рівні Т9. За висновком лікарів, необхідне оперативне втручання для видалення кулі.

"Кулю мають дістати під час операції. Після цього буде зрозуміло, які шанси на відновлення", — повідомив він.

Розслідування справи триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та перевіряють причетність підозрюваного до стрілянини. За жорстоке поводження з тваринами в Україні передбачене покарання, зокрема у вигляді позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині планують створити пункт для безпритульних тварин. На розробку проєкту вже оголосили тендер. Згідно з матеріалами аукціону, пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин планують збудувати у місті Південне. 

Також ми писали про те, скільки тварин та птахів можна добувати на день без порушення закону під час мисливського сезону 2025-2026 років. Законодавство визначає, на яких тварин і птахів дозволено полювати, а також сезонні та добові обмеження. Це передбачено наказом "Про затвердження лімітів використання мисливських тварин та встановлення норм добування одним мисливцем на день".

Одеса Одеська область жорстоке поводження Кримінал Новини Одеси собака
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
