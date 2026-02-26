У Рені поранили безпритульного собаку: відкрито справу

Поранена собака. Фото: Бессарабія INFORM

На Одещині стріляли в безпритульного собаку. Інцидент стався вдень у дворі багатоповерхівки в місті Рені. Тварину поранили в хребет, вона втратила рух задніх лап. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вистріл в собаку

До поліції звернулася жителька Рені із заявою про те, що її сусід стріляв у безпритульного собаку у дворі багатоповерхівки. За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Тварину доправили до ветеринарної клініки. За попередніми висновками лікарів, собака отримала важке поранення хребта. Наразі вона не рухає задніми лапами, а наслідки травми можуть залишитися на все життя.

Заява зооволонтерів

Зооволонтери підозрюють у стрілянині військовослужбовця-кінолога, який мешкає у цьому ж будинку. За словами місцевих мешканок, чоловік раніше неодноразово погрожував "перестрілити всіх безпритульних тварин" у дворі. У день інциденту люди чули приглушені хлопки, а згодом побачили собаку, яка повзла на передніх лапах у бік гаражів.

Волонтерки зазначають, що постраждала тварина була простерилізована, вакцинована й не проявляла агресії. Разом із нею у дворі мешкали ще кілька собак, за якими доглядали містяни власним коштом.

"Ці собаки були простерилізовані, вакциновані й не агресивні. Він неодноразово казав, що перестріляє всіх тварин у дворі", — розповіли жінки.

Опіку над пораненою собакою взяв ізмаїльський зооволонтер Роман Таранухін. Він доправив тварину до ветеринарної клініки в Ізмаїлі, де рентген показав наявність стороннього тіла у спинномозковому каналі на рівні Т9. За висновком лікарів, необхідне оперативне втручання для видалення кулі.

"Кулю мають дістати під час операції. Після цього буде зрозуміло, які шанси на відновлення", — повідомив він.

Розслідування справи триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та перевіряють причетність підозрюваного до стрілянини. За жорстоке поводження з тваринами в Україні передбачене покарання, зокрема у вигляді позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині планують створити пункт для безпритульних тварин. На розробку проєкту вже оголосили тендер. Згідно з матеріалами аукціону, пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин планують збудувати у місті Південне.

Також ми писали про те, скільки тварин та птахів можна добувати на день без порушення закону під час мисливського сезону 2025-2026 років. Законодавство визначає, на яких тварин і птахів дозволено полювати, а також сезонні та добові обмеження. Це передбачено наказом "Про затвердження лімітів використання мисливських тварин та встановлення норм добування одним мисливцем на день".