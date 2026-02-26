В Рени выстрелили в бездомную собаку: полиция открыла дело

Раненая собака. Фото: Бессарабия INFORM

В Одесской области в городе Рени стреляли в бездомную собаку. Инцидент произошел днем во дворе многоэтажки. Животное ранили в позвоночник, оно потеряло движение задних лап. Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, передает Новини.LIVE.

Выстрел в собаку

В полицию обратилась жительница Рени с заявлением о том, что ее сосед стрелял в бездомную собаку во дворе многоэтажки. По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными. Животное доставили в ветеринарную клинику. По предварительным выводам врачей, собака получила тяжелое ранение позвоночника. Сейчас она не двигает задними лапами, а последствия травмы могут остаться на всю жизнь.

Заявление зооволонтеров

Зооволонтеры подозревают в стрельбе военнослужащего-кинолога, который живет в этом же доме. По словам местных жительниц, мужчина ранее неоднократно угрожал "перестрелять всех бездомных животных" во дворе. В день инцидента люди слышали приглушенные хлопки, а впоследствии увидели собаку, которая ползла на передних лапах в сторону гаражей.

Волонтеры отмечают, что пострадавшее животное было простерилизовано, вакцинировано и не проявляло агрессии. Вместе с ним во дворе жили еще несколько собак, за которыми ухаживали горожане за свой счет.

"Эти собаки были простерилизованы, вакцинированы и не агрессивны. Он неоднократно говорил, что перестреляет всех животных во дворе", — рассказали женщины.

Опеку над раненой собакой взял измаильский зооволонтер Роман Таранухин. Он доставил животное в ветеринарную клинику в Измаиле, где рентген показал наличие инородного тела в спинномозговом канале на уровне Т9. По заключению врачей, необходимо оперативное вмешательство для удаления пули.

"Пулю должны достать во время операции. После этого будет понятно, какие шансы на восстановление", — сообщил он.

Расследование дела продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проверяют причастность подозреваемого к стрельбе. За жестокое обращение с животными в Украине предусмотрено наказание, в частности в виде лишения свободы.

